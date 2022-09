Liebe Leserin, lieber Leser,

nachdem wir die Präsentation der neuen Apple-Produkte verdaut haben, ergeben sich neue Fragen – allen voran jene, was es für die Zukunft der Sim Karte bedeutet, dass Cupertino nun zumindest in den USA ausschließlich auf die E-Sim setzt. Diesem Thema widmen wir uns in einer ausführlichen Analyse.

Außerdem blicken wir darauf zurück, wie digital affin die verstorbene Queen Elizabeth II war und freuen uns, dass man Quake nun auch auf einer Apple Watch spielen kann – wenn man das überhaupt möchte.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

Gestatten, Ihre Majestät "HME 2": Die Queen und ihr Interesse an neuen Technologien

#QueenElizabeth: Tiefe Trauer auf Twitter nach dem Tod der Queen

Queen Elizabeth II verstorben: Royals starten Online-Kondolenzbuch

iPhone 14: Apples ziemlich problematischer Abschied von der SIM-Karte

Börsengang von Truth Social ungewiss: "Brauche keine Finanzierung, ich bin sehr reich"

Apples Geheimrezept: Eine Prise Innovation, gemischt mit gut dosierter Feinjustierung

Den Shooter-Opa "Quake" kann man auf der Apple Watch spielen

48 Stunden in Cupertino: Business-Kurztrips und ihre Tücken

Analog zu den Finanzmärkten: Bitcoin steigt wieder über 20.000 Dollar