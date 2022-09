Das aktuelle Chromecast mit Google TV. Der Nachfolger wird wohl nicht viel anders aussehen. Foto: Proschofsky / STANDARD

Mit dem Chromecast mit Google TV hat Google vor rund zwei Jahren einen Neustart seiner Streaming-Sticks vorgenommen. Statt wie zuvor alleine auf Cast-Aufträge von Smartphone oder Laptop zu warten, wird bei der aktuellen Hardware eine Android-TV-basierte Oberfläche genutzt, die via Fernsteuerung bedienbar ist. Parallel dazu hat Google aber auch ein günstigeres Chromecast ohne diese zusätzlichen Möglichkeiten weiterhin im Angebot.

1080p

Nun dürfte es bald auch für das Einsteigermodell einen Nachfolger geben. Laut eines Berichts von Winfuture steht die Veröffentlichung eines günstigeren Chromecast mit Google TV kurz bevor. Wo das große Modell 4K-Support bietet, soll die neue Variante auf 1080p beschränkt aber dafür auch deutlich günstiger sein.

Der Preis soll bei rund 40 Euro liegen, zum Vergleich: Das 4K-Chromecast hat einen Listenpreis von 69 Euro. Damit würde die neue Variante auch gleich viel kosten wie das aktuelle 1080p-Chromecast. Jene, die keinen 4K-Support benötigen, können hier also 30 Euro sparen. Schon vor einigen Monaten deutete ein Eintrag bei der US-Behörde FCC an, dass ein neues Chromecast in Entwicklung ist.

Ausblick

Noch außergewöhnlicher ist ein anderer Umstand: Es gibt dieses Mal eine realistische Chance, dass die neue Hardware auch in Österreich direkt von Google verkauft wird. Immerhin gehört das Chromecast mit Google TV seit ein paar Monaten zu den wenigen Geräten, die das Unternehmen hierzulande über den eigenen Store anbietet.

Wann die offizielle Vorstellung folgen wird, ist derzeit natürlich noch unklar. Anbieten würde sich der für 6. Oktober angekündigte Hardware-Launch-Event, bei dem auch das Pixel 7 und die Pixel Watch präsentiert werden. Allerdings nimmt Google kleinere Produkt-Launches manchmal auch still vor, gibt es doch bei einem günstigeren Chromecast mutmaßlich wenig aufregende neue Funktionen vorzuzeigen. (apo, 9.9.2022)