LASK will bei Aufsteiger Lustenau an Bullen dranbleiben – Austria Klagenfurt empfängt Sturm Graz

Manfred Schmid trifft auf Klaus Schmidt. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Hartberg/Wien – Mit Selbstvertrauen vom 0:0 gegen Hapoel Be'er Sheva ausgestattet, nimmt die Wiener Austria am Sonntag (14.30 Uhr) das Auswärtsspiel bei Hartberg in Angriff. Trotz Favoritenrolle soll der Fokus scharf bleiben. "Die Meisterschaft ist wichtig, wir wollen die Zukunft nicht verspielen", betonte Trainer Manfred Schmid. Die Steirer sind auf den dritten Saisonsieg aus:

Hartberg verzeichnete nach zwei Niederlagen in Folge zuletzt ein 2:0 gegen Ried und vollbrachte beim 0:0 gegen Sturm 80 Minuten in Unterzahl einen wahren Kraftakt. "Nach zu vielen Gegentoren war das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", betonte Trainer Klaus Schmidt.



Für die Austria ist die Partie in Hartberg "genauso wichtig wie die gegen Hapoel, wenn nicht sogar wichtiger", stellte Schmid nach dem torlosen Remis am Donnerstag klar. Sein Team dominierte die zweite Hälfte gegen Israels Vizemeister und musste zwei Punkten letztlich etwas nachweinen. "Es hat leider knapp nicht zu einem Sieg gereicht. Wir nehmen aber sehr viel positive Energie mit nach Hartberg, weil wir gesehen haben, dass wir auch gegen einen international routinierten Gegner gut mithalten können", stellte Schmid fest.

LASK in Lustenau

Austria Lustenau gegen den LASK, der überraschend starke Aufsteiger gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten – am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es zum vielleicht interessantesten Spiel der 8. Runde. Die Linzer, die durch das 1:1 im OÖ-Derby gegen Ried zuletzt einen Punkt hinter den neuen Leader Salzburg zurückfielen, wollen mit einem Sieg an den Bullen dranbleiben, sind aber gewarnt.

Im Ländle kommt es zum ersten Duell der beiden Teams seit 8. April 2000 – damals in Linz. Es war ein 5:0-Erfolg der "Athletiker", die ähnliches wohl auch diesmal im Sinn haben. Allerdings reist man ohne Goalgetter Marin Ljubicic an. Der Kroate, mit sechs Treffern Erster der Liga-Schützenliste, ist nach seiner Roten Karte gegen Ried gesperrt und könnte von der griechischen Sommerverpflichtung Efthymis Koulouris vertreten werden.

Lustenau zeigte zuletzt beim 2:2 mit der Wiener Austria eine gute Reaktion auf die 0:6-Watschen gegen Salzburg und ist einmal mehr auf Punkte aus. Mit aktuell elf Zählern liegt man deren sechs hinter dem LASK. Den bezeichnete Trainer Markus Mader als "Top-Mannschaft" und als "riesige Herausforderung. Sie spielen oft mit derselben Formation, daher stimmen die Abläufe, und sie sind perfekt aufeinander abgestimmt."

Klagenfurt empfängt Sturm

Inmitten internationaler Herausforderungen will Sturm Graz den Kontakt zum Spitzenduo Salzburg und LASK nicht komplett verlieren. Zwischen dem perfekten Start in die Europa-League-Gruppenphase gegen Midtjylland und dem kommenden Gastspiel bei Feyenoord Rotterdam sind die Steirer am Sonntag (17.00 Uhr) bei Austria Klagenfurt zu Gast.

In der vergangenen Saison hat Sturm als einzige Mannschaft gegen den damaligen Aufsteiger keinen Punkt abgegeben. Die makellose Bilanz und die Jubelstimmung nach dem 1:0-Heimerfolg über Midtjylland am Donnerstag soll die Mannschaft dennoch nicht abheben lassen. "Das Spiel in Klagenfurt und die Meisterschaft sind für uns das tägliche Brot", betonte Sportdirektor Andreas Schicker.

Austria Klagenfurt hat sich Ende der Transferperiode mit den drei jungen Spielern Solomon Bonnah (RB Leipzig), Emilian Metu (Bayern München) und Sebastian Soto (Norwich City) verstärkt, zudem sind Kosmas Gkezos und Florian Jaritz nach Verletzungen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. "Ich freue mich über jeden Spieler, der sich zurückmeldet und wieder zur Verfügung steht. Je mehr Alternativen wir haben, desto besser. Und das macht uns auch für die nächsten Gegner schwerer auszurechnen", sagt Trainer Peter Pacult. (APA; 9.9.2022)

Sonntag

TSV Hartberg – Austria Wien (Hartberg, Profertil-Arena, 14.30 Uhr, SR Ebner). Saisonergebnisse 2021/22: 3:4 (h), 0:2 (a)

Hartberg: Swete – Farkas, Sonnleitner, Steinwender, Kofler – Kainz, Heil – Fadinger, Aydin, Almog – Paintsil

Es fehlen: M. Horvat (gesperrt), Klem (Knie), Karamarko (Sprunggelenk)

Austria: Früchtl – Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Keles – Braunöder, Fitz, Fischer – Gruber, Tabakovic

Es fehlen: Raguz (Reha), Handl (Oberschenkel), Baltaxa (im Aufbautraining), Wustinger (Kreuzbandriss)



Austria Lustenau – LASK (Lustenau, Reichshofstadion, 14.30, SR Kijas). Keine Saisonergebnisse 2021/22

Lustenau: Schierl – Gmeiner, Maak, Hugonet, Guenouche – Grabher, Türkmen – Anderson, Diaby, Teixeira – Fridrikas

Es fehlen: Surdanovic (gesperrt), Cheukoua (Bänderverletzung)

LASK: Schlager – Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner – Jovicic, Michorl – Goiginger, Zulj, Nakamura – Koulouris

Es fehlen: Ljubicic (gesperrt), Anselm, Letard (beide Kreuzbandriss), Wiesinger (Schambein)



SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Schüttengruber). Saisonergebnisse 2021/22: 1:2 (a), 0:3 (h), 1:3 (a), 1:2 (h)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Moreira – Cvetko, Benatelli, Irving – Karweina, Pink, Rieder

Es fehlen: Straudi, Miesenböck, Markelic (alle verletzt)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic/Demaku, T. Horvat, Prass – Sarkaria, Emegha/Böving

Es fehlen: Jantscher (Wade), Kiteishvili (im Aufbautraining)

Fraglich: Emegha (Wade), Gorenc-Stankovic (muskuläres Problem)