Rom – Die italienische Rechtspartei Fratelli d'Italia (FdI – Brüder Italiens), Favoritin im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 25. September, geht gegen den bei Kindern beliebten Zeichentrickfilm Peppa Wutz vor. Die Partei appellierte an die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI eine Folge des Trickfilms nicht zu senden, in dem ein neuer Protagonist, Penny Eisbär, mit zwei Müttern lebt. Die Rechtspartei sprach von "inakzeptabler Gender-Indoktrination" durch den Trickfilm.

Katholische Gruppierungen starteten eine Online-Petition, um die RAI daran zu hindern, die Episode des Zeichentrickfilms mit dem Titel "Familien" zu senden, in dem Penny Eisbär seine Familie beschreibt. "Ich lebe bei meiner Mutter und meiner anderen Mutter. Eine Mutter ist Ärztin, die andere kocht Spaghetti. Und ich liebe Spaghetti", sagt Penny Eisbär.

Figur mit zwei Müttern zu zeigen, sei "inakzeptabel"

"Die Entscheidung der Autoren des Peppa-Wutz-Cartoons, eine Figur mit zwei Müttern zu zeigen, ist inakzeptabel. Wieder einmal hat die politische Korrektheit zugeschlagen, und es sind unsere Kinder, die den Preis dafür zahlen. Aber können Kinder nicht einfach Kinder sein?", erklärte Federico Mollicone, Spitzenpolitiker der Fratelli d'Italia und Kandidat für einen Sitz in der Abgeordnetenkammer.

Eine ähnliche Aufforderung kam von der katholischen Organisation "Pro Vita & Famiglia", die ebenfalls eine Online-Petition auf ihrer Website mit dem Slogan "Nein zu schwulen Zeichentrickfilmen für Kinder auf RAI" veröffentlichte. "LBTQIA+-Zeichentrickfilme zu verwenden, um Kinder zu beeinflussen und Situationen zu normalisieren, die auf einer Geschlechterideologie basieren, ist unannehmbar", hieß es.

Laut Jacopo Coghe, Sprecher von "Pro Vita & Famiglia", "müssen Zeichentrickfilme Kinder unterhalten und erziehen und dürfen sie nicht durch politisch korrekte Elemente verwirren". "Tausende verärgerte italienische Eltern bringen ihre Enttäuschung in den sozialen Medien zum Ausdruck. Deshalb fordern wir die RAI, die die Rechte an der Peppa-Wutz-Serie in Italien mit den Rundfunkgebühren aller Italiener erwirbt, auf, die fragliche Folge auf keinem Kanal und keiner Internetplattform auszustrahlen", so Coghe. (APA, 9.9.2022)