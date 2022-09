Die Energieminister und Ministerinnen hielten bei ihren Beratungen in Brüssel auch eine Schweigeminute im Gedenken an Queen Elizabeth II. ab. Foto: AP / Olivier Matthys

Wien – Schon im Vorfeld des heutigen Treffens der EU-Energieminister mehrten sich in Österreich Forderungen, in den Energiemarkt einzugreifen. Entsprechende Rufe kamen aus den Reihen von SPÖ und ÖVP, sowie von Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ). Der Umweltschutzorganisation Greenpeace sowie dem Fachverband der chemischen Industrie (FCIO) gehen die seitens der EU diskutierten Lösungen indes nicht weit genug. Die FPÖ will ein Ende der Russland-Sanktionen.

SPÖ will Preisdeckel für Strom und Gas

"Europa muss handeln, sonst lösen die weiter steigenden Energiepreise einen sozial- und wirtschaftspolitischen Tsunami aus", so SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Es brauche vorübergehend europaweite Höchstpreise für Strom und Gas, die politisch festgelegt werden. Von Energieministerin Leonore Gewesser (Grüne) vermisse er "einen konkreten Plan", wie die Preise sinken können.

Auch für die Arbeiterkammer (AK) sind "Markteingriffe alternativlos", wie Präsidentin Renate Anderl mitteilte. Bereits jetzt seien die enormen Energiepreise eine Belastung für Konsumenten, Gewerbe und Industrie.

Entkoppelung von Strom- und Gaspreis

Auf rasche und konkrete Lösungen drängt der Präsident der Wirtschaftskammer (WKÖ), Harald Mahrer. Er fordert "eine gezielte, befristete Anpassung der Preisbildung an den Strommärkten, also eine Entkoppelung von Strom- und Gaspreis." Nur ein Eingriff, der direkt die Preise senkt, entlaste Unternehmen und Haushalte gleichermaßen.

Auch der Generalsekretär der ÖVP-Teilorganisation Wirtschaftsbund, Kurt Egger, forderte "endlich ein neues Marktdesign das den Strompreis wieder vernünftig definiert". Der Gaspreis dürfe nicht länger den Strompreis festlegen. Bis aber auf EU-Ebene Maßnahmen greifen, müssten heimische Betriebe auf nationaler Ebene "rasch und effizient unterstützt werden". Sonst seien viele Betriebe in ihrer Existenz gefährdet.

Greenpeace Österreich schreibt von der "toxischen Abhängigkeit von Öl und Gas". Um nicht nur die Symptome der aktuellen Energiekrise zu behandeln, brauche es einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien, massive Investitionen in die Gebäudesanierung und die Reduktion des exzessiven Energieverbrauchs.

FPÖ gegen Sanktionen

Der Fachverband der chemischen Industrie (FCIO) schreibt in einer Aussendung, die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission zum Eindämmen des Strompreises seien nicht ausreichend. Insbesondere die angedachte Abschöpfung von Zufallsgewinnen "behandelt maximal halbherzig die Symptome", so Fachverbandsobmann Hubert Culik.

Die FPÖ fordert indessen, dass in Anbetracht der steigenden Energiepreise die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufgehoben werden müssen. "Die einzig vernünftige Lösung ist eine Abkehr vom wirkungslosen Sanktionswahn gegen Russland, der die Teuerung immer weiter anheizt und unsere Energieversorgung gefährdet.", sagte FPÖ-Europasprecherin Petra Steger. Wenn Russland nicht mehr liefere, würde ein kalter Winter näher rücken und auch die Industrie "vor massiven Problemen" stehen.

Kritik an Gaspreisdeckel

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) haben einem Preisdeckel für russisches Gas bereits am Donnerstag eine klare Absage erteilt. Versorgungssicherheit habe oberste Priorität, "und so schmerzlich das ist: Wir sind weiter auf russisches Gas angewiesen", so Gewessler. Auch die Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen erachtet die Ministerin als "sinnvolles Projekt", das es "ohne Scheuklappen" zu diskutieren gilt.

Auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sprach sich am Rande des Finanzministertreffens in Prag am Freitag gegen einen Deckel auf rein russisches Gas aus. "Das würde aus meiner Sicht zu einer Verknappung führen bzw. führen können, wenn Russland entsprechend reagiert", so Brunner am Freitag. Sehr wohl vorstellen könne er sich aber einen generellen europaweiten Deckel für alle Gas-Einkäufe, also auch beispielsweise Käufe aus Norwegen. Das müsse aber eine gesamteuropäische Lösung sein.

Abhängigkeit ausschlaggebend

Österreich ist mit dieser Position nicht allein: Polen, Bulgarien, die Slowakei und Ungarn sind auch dagegen, weil sie ebenfalls von russischem Erdgas abhängig sind. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wiederum hat erklärt einen Gaspreisdeckel unterstützen zu wollen – aber nur wenn die anderen EU-Länder auch zustimmen. Laut Habeck komme Deutschland ohne russisches Gas aus. Dies sei "gigantisch".

Russlands Präsident Putin hat in einer Reaktion am Mittwoch damit gedroht, im Fall einer Preisobergrenze die Lieferungen von Gas komplett einzustellen. (APA, red, 9.9.2022)