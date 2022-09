NÖN kauft N1-TV. Foto: screenshot

Die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) steigen ins TV-Geschäft ein: Sie kauften den niederösterreichischen Privatsender Niederösterreich 1 (N1-TV) sowie dessen "Schwesternsender" Schwechat-TV (SW1) und RT24. Man sei nun eine Mediengruppe und trete in ein multimediales Zeitalter ein, betonte NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer in einer Pressemitteilung. "Niederösterreich 1 (N1-TV) ist mit seinen Schwesternsendern SW1 und RT24 seit jeher der reichweitenstärkste niederösterreichische Privatsender. Er ist via Kabel und im Verbund mit R9 Regionalfernsehen auch via Satellit in ganz Niederösterreich und darüber hinaus empfangbar. Unter der Marke N1-NÖN TV werden wir diese guten Reichweiten mit der redaktionellen Stärke der NÖN verbinden; wir sind ja in Niederösterreich in allen Gemeinden und Regionen mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsent", so Ausserer.

Im Verbund mit R9 steige die NÖN nun auch in die österreichweite TV-Vermarktung ein. "Geht jemand mit der NÖN eine Kooperation ein, hat sie/er ab sofort die Möglichkeit, in der gedruckten Printausgabe, im TV und mittels Video auf NÖN.at präsent zu sein", wird Ausserer zitiert. Alle Angestellten von Niederösterreich 1 (N1-TV) mit langjähriger Fernseherfahrung werden übernommen. In den kommenden Wochen und Monaten sollen dann neue Formate entwickelt werden. Mit der NÖ-Fußball-Landesliga wurde bereits ein zweijähriger Deal geschlossen. (APA, 9.9.2022)