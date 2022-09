In der Schulbibliothek habe ich immer die meisten Bücher ausgeliehen, gekaufte und geschenkte haben mir nicht gereicht, die Bibliothek zu Hause auch nicht. Als Kind und Teenager habe ich von Nietzsche über Kafka bis zu Hesses Siddhartha alles gelesen, Detektivromane ohne Ende, Mädchenromane, Tausendundeine Nacht, Die unendliche Geschichte, Momo – was ich zwischen die Finger kriegte, habe ich bis tief in die Nacht hinein verschlungen, gefressen. Als ich wegen des Kunstgeschichtestudiums nach Wien kam, habe ich mir, um Zeit für Fachliteratur zu haben, das belletristische Lesen verboten, schlimm, oder? Aber auch die Gedanken in kunsttheoretischen Büchern können etwas Schillerndes entfalten.

Angela Stief (47) ist Direktorin der Albertina Modern. Foto: Privat

So wie in dieser unglaublich gut recherchierten Maria-Lassnig-Biografie. Lassnig war eine zähe Natur, eine Kämpferin. Das Buch ist auch ein Beispiel dafür, wie dramatisch für viele Künstlerinnen ihrer und späterer Generationen eine Karriere gewesen ist. Es geht um die Erfindung eines Konzeptes für ihre Kunst: Body-Awareness. Sie malte nicht das, was sie sah, sondern das, was sie fühlte. Es geht auch um ihr Leiden an der Kunst, um ihr langes Übersehenwerden, ihre permanente Unzufriedenheit. Aber auch um ihr schwieriges Verhältnis zur Mutter, ihre unglücklichen Männergeschichten, ihre Reisen, ihre Armut und ihre ersten Erfolge. Abgebildet ist sie auf dem Cover übrigens mit einer Krawatte. Sie hat sich ja eine Zeitlang Mario Lassnig genannt, weil sie Angst hatte, als Frau nicht ausgestellt zu werden. Man sieht anhand ihres Beispiels gut, dass "Kunst" letztlich von "Kunst machen müssen" kommt, sie konnte gar nicht anders.

Lassnig wird mit ihren Schwächen, ihrer Verzweiflung, ihrer schwierigen Persönlichkeit dargestellt. Vielleicht braucht man aber auch so einen charakterlichen Widerborst, um sich letztendlich durchzusetzen. Das ist jedenfalls ein ganz tolles Buch über eine ganz tolle Künstlerin von einer ganz tollen Autorin. Höchste Empfehlung! (Manfred Rebhandl, 10.9.2022)