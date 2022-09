Bürgeranwalt, Willkommen bei den Sch’tis, Cars on the Road – mit Radiotipps

Für den leichten Samstagabend im Kreise der Familie: Lightning McQueen (links) und sein Freund "Mater" in "Cars 2" – 20.15 Uhr, Disney. Foto: Disney/Pixar

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits und die neue Volksanwältin Gabi Schwarz, zuvor ÖVP- Mediensprecherin im Nationalrat. Fälle: Hundezucht im Wohngebiet / Delle nach Baumschnitt / Schadenersatz für nicht erkannten Knochenbruch. Bis 19.00, ORF 2

19.40 MAGAZIN

360° Reportage: Das Gerichtsschiff vom Amazonas Richterin Sueli Pini will mit der Initiative "Justicia Itinerante" per Schiff Menschen am Amazonas Zugang zur Justiz geben. Bis 20.15, Arte

20.15 ZEITGESCHICHTE

ORF 3 Spezial: Diskussionsrunde zum Ableben von Queen Elizabeth II Peter Fässlacher bespricht mit Gästen die aktuellen Entwicklungen und versucht, einen Blick in die Zukunft der britischen Monarchie zu werfen. 21.05 Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin (Erstausstrahlung in Österreich). Bis 23.10, ORF 3

20.15 ROYALS

Elizabeth II ganz privat Wer war Elizabeth, bevor sie zur Königin gekrönt wurde. Ein sehr persönliches Porträt der jungen Frau, die Queen Elizabeth II wurde (BBC 2022). 21.30Die Queen und ihre Premiers Nicht immer ganz spannungsfrei war das Verhältnis zu 15 britischen Regierungschefinnen und Premiers in ihrer Amtszeit. Bis 22.25, Arte

20.15 ANIMATION

Cars 2 (USA 2011, John Lasseter, Bradford Lewis) Welt-Renntour mit Lightning McQueen und dem Abschleppwagen Mater, im Spiel sind eine Art Biotreibstoff namens Allinol und die darob unerfreute Ölindustrie, ein Superagent. Bis 22.25, Disney

22.05 NETT

Willkommen bei den Sch’tis (Bienvenue chez les Ch’tis, F 2008, Dany Boon) Wiedersehen oder endlich sehen und lächeln: Philippe Abrams (Kad Merad) leitet eine Postfiliale im Hinterland von Marseille. Seine Frau will weg, er bewirbt sich um einen Job am Mittelmeer, behauptet eine Behinderung, um seine Chancen zu erhöhen. Der Schwindel fliegt auf. Er wird strafversetzt und landet im kalten Norden. Dort trifft er warmherzige Menschen mit unverständlichem Dialekt und fühlt sich bald sehr wohl. Bis 23.50, ORF 1

STREAMING

FREUDIGES WIEDERSEHEN

Herr der Ringe – Die Ringe der Macht Amazon Prime hat die ersten beiden Folgen veröffentlicht, die Meinungen, ob sich das größte Fantasyserienereignis aller Zeiten oder ein gewaltig überladener Hokuspokus-Schmafu handelt, gehen auseinander. Gut so! Wir müssen sowieso wieder mehr miteinander reden, warum also nicht über die Welt von Sauron, Galadriel, Nori und die anderen?

Amazon Prime

HEIMKIND

Devil in Ohio Das Mädchen Mae entkommt in einer traumatischen Verfolgungsaktion ihren Peinigern, eine Psychiaterin nimmt die verstörte junge Frau bei sich auf. Fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn die Sache ist noch nicht ausgestanden. Horror, Angst und Schrecken warten auf die Psychiaterin und uns. Netflix

ROTER FLITZER

Cars on the Road Lightning McQueen und Mater sind wieder auf der Piste und geben Gummi. In Zeiten des Klimawandels vielleicht zweifellos ein nicht mehr ganz zeitgemäßer Spaß, aber Pixars PS-Schleudern verzeiht man sowieso fast alles – und wer weiß, vielleicht steigen sie ja auf Strom um? Disney+

TERRORANSCHLAG

Munich Games 50 Jahre nach dem Terroranschlag von München gibt es Hinweise auf einen neuerlichen Anschlag. Ein Mossad-Agent und eine LKA-Beamtin mit libanesischen Wurzeln müssen zusammenarbeiten, um eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Thrillerspannung nach dem Muster von Die Brücke und Der Pass. Sky