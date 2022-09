Kenny (Sylva Koscina) und Tony (Horst Buchholz) suchen entschlossen einen amerikanischen Atomwissenschafter: "Unser Mann aus Istanbul", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Arte / Beta Film

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Hans Peter Doskozil Der Landeshauptmann des Burgenlands stellt sich Fragen von Doris Vettermann (Krone) und Mathias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

18.55 MAGAZIN

Karambolage Das Magazin zur deutsch-französischen Kulturverständigung über Pumpernickel, den Klang der Furze auf Deutsch und Französisch, die französische Regionalsprache Okzitanisch. Bis 19.10, Arte

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Stefan Weber heißt das Schwein Harald Huto porträtierte das Drahdiwaberl-Mastermind und seine Band 2016. Okto erinnert an das 2018 verstorbene Wiener Enfant terrible und spricht mit dem Regisseur, der selbst als General Huto Teil von Drahdiwaberl wurde. Bis 22.25, Okto

20.15 SIXTIES

Unser Mann aus Istanbul (Operación Estambul, I/F/E 1965, Antonio Isasi-Isasmendi) Horst Buchholz betreibt als Tony Mecenas eine illegale Spiel- und Stripteasebar in Istanbul, seit ihn die USA wegen ähnlicher Betätigung ausgewiesen haben. Eine neue Tänzerin (Sylva Koscina) entpuppt sich als FBI-Agentin, und die will ihn gewinnen, einen entführten Atomwissenschafter samt Millionenkaution aufzuspüren. Als fiese Bösewichte: Mario Adorf und Klaus Kinski. Bis 22.10, Arte

20.15 GANGSTER

The Gentlemen (USA 2019, Guy Ritchie) Matthew McConaughey will in dieser Gangsterkomödie von Guy Ritchie als Londoner Drogenbaron Mickey Pearson sein millionenschweres Marihuana-Imperium an einen amerikanischen Milliardär abgeben. In der britischen Halbwelt gibt es jedoch viele Interessenten, die vor nichts zurückschrecken, um selbst zum Zug zu kommen. Dabei sind Hugh Grant, Colin Farrell und Charlie Hunnam. Bis 22.05, ORF 1

22.05 ACTION

Honest Thief (USA 2019, Mark Williams) Liam Neeson will als Tom Dolan Schluss machen mit der Bankräuberei und erhofft sich von der Rückgabe erbeuteter Millionen eine mildere Strafe. Doch zwei junge FBI-Agenten (Jai Courtney und Anthony Ramos) töten ihren Vorgesetzten, krallen sich die gerade von Dolan retournierten Millionen und präsentieren diesen als Verdächtigen. Bis 23.35, ORF 1

22.10 DROGENTHRILLER

Sicariol (USA/MEX 2015, Denis Villeneuve) Drogenschmuggel zwischen den USA und Mexiko: Eine famose Emily Blunt nimmt in dem Thriller von Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) als FBI-Agentin einen aussichtslosen Kampf um Gerechtigkeit auf sich. Bis 0.05, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum Spezial: Bundespräsidentenwahl 2022 Bei Claudia Reiterer diskutieren alle Kandidaten in einem Spezial mit Überlänge – außer Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, also: Gerald Grosz, Heinrich Staudinger, Tassilo Wallentin, Michael Brunner, Walter Rosenkranz und Dominik Wlazny alias Marco Pogo. Bis 23.25, ORF 2