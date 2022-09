Sitcom "Mo" auf Netflix; Meloni-Partei geht in Italien gegen Peppa Wutz wegen "Gender-Indoktrination" vor; NÖN kauft niederösterreichische Fernsehsender N1-TV

Die neue ORF-Führung ist seit gut einem Jahr bestellt und bald ein Dreivierteljahr im Amt, nun verlangt ORF-Stiftungsrat Heinz Lederer im Gespräch mit dem STANDARD "Taten" von Roland Weißmann und seinem Team: "Analysen haben wir jetzt genug gesehen, wie viele Untersuchungen wollen wir noch machen?" Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Finanzen: ORF-Stiftungsrat Lederer: "Wenn das GIS-Management nicht funktioniert, muss der ORF handeln" – Sigrid Pilz (Grüne) findet Refundierung von GIS-Befreiungen und Haushaltsabgabe diskussionswürdig – Niki Haas (FPÖ) für "kleineren" ORF, fokussiert auf Kernauftrag

"Our hearts are broken": Wie britische Medien um die Queen trauern – Titelseiten zum Tod von Queen Elizabeth II – ein Überblick

BBC, ITV, CNN, ORF: Wie TV-Sender den Tod der Queen verkündeten – BBC mit stundenlanger Livesendung am Nachmittag, "ZiB Spezial" im ORF

St. Pölten: NÖN kauft niederösterreichische Fernsehsender N1-TV und Schwesternsender – Alle Angestellten von Niederösterreich 1 (N1-TV) mit langjähriger Fernseherfahrung würden übernommen

Zwei Mamas: Italienische Meloni-Partei geht gegen Peppa Wutz wegen "Gender-Indoktrination" vor – Regenbogenfamilie im Zeichentrickfilm erzürnt italienische Rechtspartei, Appell an die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI eine Folge des Trickfilms nicht zu senden

Sitcom "Mo" auf Netflix: Ein Palästinenser in Houston, Texas – Feine Beobachtungen vermitteln einen Sinn für den Alltag an sich gut integrierter Einwanderer in einem multikulturellen Houston

Nach Tod von Elizabeth II: "The Crown"-Autor erwartet Drehpause "aus Respekt" – Dreharbeiten für sechste Staffel der Netflix-Serie laufen gerade – Morgan: "Ich erwarte, dass wir auch aus Respekt aufhören werden zu drehen"

Fortsetzung: US-Serie "The Handmaid's Tale" bekommt noch sechste Staffel – Nach der sechsten Staffel soll allerdings Schluss sein – Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Buch von Margaret Atwood

Klassiker: "Pinocchio" bei Disney+ mit Tom Hanks als Gepetto – Realverfilmung des Klassikers mit Hollywoodstar als Holzschnitzer geht auf Nummer sicher

Vorschau: Servus TV kündigt Start für Serienprojekt "Das Netz" für November an – Höhlendrama "Riesending" mit Verena Altenberger und Maximilian Brückner ist im Dezember zu sehen

Switchlist: Jimi Hendrix "Hear My Train a Comin", The World’s End, Universum History: Elizabeth II. – "Wie ich es sehe", Die Eisprinzen – TV-Hinweise für heute Abend.

Ein angenehmes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.