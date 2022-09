[Livebericht] Krieg in der Ukraine

[Reportage aus London] "König Charles" geht beim Gedenken an die Queen noch nicht allen von den Lippen

[Ukraine] Signal nach Europa: Ukraine drängt russische Armee bei Charkiw zurück

[Web] E-SIM plus Phishing: Hacker greifen mit perfidem Trick österreichische Bankkonten an

[Wirtschaft] Enorme Lieferschwierigkeiten bei Heizöl in Österreich

Höhere Zinsen, teurere Kredite: Wie sich die EZB auf Verbraucher auswirkt

Wifo sieht dunkle Wolken über Österreichs Wirtschaft aufziehen

[Familienformen] Single Mothers by Choice: Ohne Mann zum Wunschkind

[Klimakrise] Die Psychologin Isabella Uhl-Hädicke im Gespräch darüber, wie die Klimakrise kommuniziert werden muss, damit wir endlich handeln und über die Rolle der Medien

[Etat] Mit einer gefälschten Fotoserie über die mazedonische Stadt Veles gewann der norwegische Fotograf Jonas Bendiksen beim World Press Photo Award

[Wetter] Österreich verbleibt unter schwachem Tiefdruckeinfluss. Im Osten klingen letzte Schauerreste der Nacht rasch ab. Dann setzt sich hier vorübergehend sonniges Wetter durch. Im Westen und Süden bilden sich in der feuchten und labilen Luft rasch wieder Quellwolken, bereits am Vormittag kommt es zu ersten Regenschauern. Nachmittags breiten sich diese dann auf weite Teile des Landes aus. Am ehesten trocken bleibt es ganz im Nordosten. Der Wind weht mäßig, im Norden teils lebhaft aus westlichen Richtungen, nur im Süden bleibt es eher windschwach. Frühtemperaturen 8 bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Welttag der Suizidprävention.