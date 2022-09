Der 73-Jährige hielt nach dem Tod von Queen Elizabeth II seine erste Rede an die Nation. Er wolle das Versprechen erneuern, sein Leben in den Dienst der Untertanen zu stellen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II tritt ihr Sohn die Thronfolge als König Charles III an. Foto: REUTERS / TOBY MELVILLE

London – Der neue König Charles III hat das Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das sagte der 73-Jährige am Freitag in seiner ersten Rede an die Nation als neuer Monarch.

Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte Charles. Die Queen starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. (APA, 9.9.2022)