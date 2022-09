Ma. Enzersdorf/Linz – Blau Weiß Linz, Sturm Graz II, Dornbirn und die Young Violets haben am Freitag in der 8. Runde der 2. Fußball-Liga voll gepunktet. Die Linzer bezwangen daheim den SV Lafnitz 1:0, während die jungen Veilchen Vorwärts Steyr 3:0 besiegten. Sturm Graz II feierte einen 2:1-Erfolg bei Bundesliga-Absteiger Admira, Dornbirn rang Kapfenberg mit 2:1 nieder. Im späten Freitagsspiel hatte der FAC die Chance, sich mit einem Sieg gegen die Rapid Amateure auf Rang drei vorzuarbeiten.

In Linz schoss Verteidiger Manuel Maranda Blau Weiß im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze zum Sieg (72.). Mit 13 Zählern haben die Oberösterreicher bei einem Spiel mehr vier Punkte Rückstand auf das Spitzenduo Amstetten und Horn. In Maria Enzersdorf brachte Jakob Tranziska die Admira nach einem fein exekutierten Konter mit 1:0 in Führung (24.). Doch kurz vor der Pause gelang Milan Toth mit seinem sechsten Saisontor der Ausgleich für die Gäste (44.). Der eingewechselte Christoph Lang führte den steirischen Aufsteiger schlussendlich zum Auswärtserfolg (59.). Für die Admira ist es die zweite Niederlage in Folge.

Ibrahima Drame via Doppelpack (18., 70.) und Romeo Vucic per Foulelfmeter (59.) sicherten den Veilchen II bei teils strömenden Regen ungefährdete drei Punkte gegen Steyr. Es war der erste Heimsieg in dieser Saison für die Wiener. In Dornbirn brachte Cavafe die Gastgeber früh in Front (7.), den Kapfenbergern gelang noch vor der Pause durch Mark Grosse (40.) der Ausgleich. Renan hatte jedoch zur Freude der Vorarlberger das letzte Wort (90.). (APA, 9.9.2022)

Ergebnisse 2. Liga – 8. Runde:

Freitag

Young Violets Austria Wien – Vorwärts Steyr 3:0 (1:0)

Blau Weiß Linz – SV Lafnitz 1:0 (0:0)

FC Dornbirn – Kapfenberger SV 2:1 (1:1)

FC Admira – SK Sturm Graz II 1:2 (1:1)

FAC Wien – Rapid Wien II 20.30

Samstag

FC Liefering – SKN St. Pölten 14.30

GAK – SV Horn 14.30

Sonntag

Vienna – SKU Amstetten 10.30