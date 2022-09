Gillian Anderson als Margaret Thatcher in Staffel vier der TV-Serie "The Crown". Die fünfte Staffel soll ab November 2022 verfügbar sein. Foto: AP / Des Willie

London/Los Gatos – Das mit mehreren Emmy-Preisen ausgezeichnete Drama "The Crown" des Streamingsdiensts Netflix Inc. hat am Freitag die Dreharbeiten zur sechsten und letzten Staffel nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth, einer zentralen Figur der Serie, unterbrochen.

Der Streamingdienst erklärte, die Produktion sei "als Zeichen des Respekts" für die Monarchin unterbrochen worden, die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war. Die Dreharbeiten werden auch am Tag der Beerdigung der Königin eingestellt, so Netflix.

1990er im Fokus

Claire Foy gewann zwei Emmys und einen Golden Globe für die Rolle der Königin Elizabeth als junge Frau, die mit 25 Jahren plötzlich Königin wurde. Olivia Colman übernahm die Rolle in der dritten und vierten Staffel, und Imelda Staunton wird Elizabeth in der fünften Folge spielen, die im November auf Netflix erscheinen soll.

Die kommende Staffel wird voraussichtlich die Ereignisse Anfang und Mitte der 1990er Jahre behandeln, darunter die Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana. (APA, 9.9.2022)