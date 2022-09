Grund seien "inhaltlich Differenzen zwischen Parteispitze und Sachslehner", heißt es aus der ÖVP. Sachslehner hatte zuvor ein Koalitions-Aus in den Raum gestellt

Foto: IMAGO/Martin Juen

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner wird am Samstagvormittag ihren Rücktritt verkünden, wie dem STANDARD bestätigt wurde. Sie wird um 10 Uhr eine Pressekonferenz abhalten, angekündigt wurde eine "persönliche Erklärung". Der Grund seien "inhaltliche Differenzen zwischen Parteispitze und Sachslehner", heißt es aus der ÖVP, es habe "Unstimmigkeiten über den weiteren Kurs der Volkspartei gegeben".

Sachslehner dürfte sich rund um ihre Kampagne gegen den Klimabonus für Asylwerber verzockt haben. Sie stellte ab Donnerstag ein Ende der türkis-grünen Koalition in den Raum, sollten die Grünen das von der ÖVP mitbeschlossene Gesetz nicht ändern wollen. Laut Puls24-Moderator Thomas Mohr wollte Sachslehner ihre Kritik am Freitagabend eigentlich live im Fernsehen weiter ausführen; sie sagte dann aber ab. Und spätabends betonte ÖVP-Klubchef August Wöginger dann auf Aufforderung seines grünen Gegenübers Sigrid Maurer die Pakttreue der ÖVP: "Die nunmehrige Regelung wurde letzten Sommer vereinbart und dabei bleibt es." Die permanenten Angriffe der Volkspartei haben bei einigen Grünen allerdings viel Frust hinterlassen.

Um 15:20 Uhr trudelte am Freitag eine Presseaussendung ein, die für ordentliche Aufregung in Wien sorgte und das Ende von Sachslehners Funktion als Generalsekretärin besiegeln sollte: Darin ließ sie sich nicht nur mit der schon üblichen Kritik am Koalitionspartner zitieren, sondern ging einen Schritt weiter. Wenn die Grünen nicht auf ÖVP-Linie einschwenkten, sei das "nicht hinnehmbar"; dann werde "eine rote Linie überschritten". Drohte Sachslehner da mit dem Ende der Koalition?

FPÖ-Kampagne von Sachslehner gekapert

Stein des Anstoßens ist der Klimabonus in der Höhe von 500 Euro, der auch an Asylwerber ausgezahlt wird. Der Erste, der sich darüber echauffierte, war der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner. Vom "blanken Hohn gegenüber Österreichern" sprach Haimbuchner, wenig später ergänzte sein Landesparteisekretär, es handle sich um einen "Schlag ins Gesicht der arbeitenden Österreicher". Dieselbe Nachricht wurde auch beim Auftakt der Präsidentschaftskampagne in Wels getrommelt.

Die Hofburg-Wahl ist aber nicht der einzige Urnengang – und rasch schwappte die Aufregung nach Tirol über, wo der ÖVP in Umfragen schmerzhafte bis desaströse Verluste attestiert werden. Nun war es die Kanzlerpartei, die gegen den Klimabonus für Asylwerber trommelte. Die Landtagskandidatin Astrid Mair (ÖVP) vermutete gar, dass die grüne Energieministerin Leonore Gewessler mit ihrer "lockeren Auszahlungspolitik Gutdünken in ihrer eigenen Wählerklientel erkaufen will" – angemerkt sei, dass Asylwerber und Asylberechtigte nicht wählen dürfen.

Vergangene Woche erreichte die Kampagne gegen den eigenen Koalitionspartner dann den Bund. Den Anfang machte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der davon sprach, dass Gewessler "nachjustieren und prüfen" sollte. Am Donnerstag hielt Sachslehner dann ein Hintergrundgespräch ab, wo sie der Forderung nach einer Gesetzesänderung Nachdruck verleih; prompt folgten Absage von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Gewessler.

Aber wie ist das Ganze überhaupt passiert?

Gesetz von ÖVP mitbeschlossen

Fakt ist, dass die gesetzlichen Bestimmungen zum Klimabonus eigentlich durch die Hände sehr vieler ÖVP-Politikerinnen und ÖVP-Politiker gegangen sind. Denn im Unterschied zu einigen Hilfen im Corona-Bereich hat der Klimabonus ein langes parlamentarisches Verfahren hinter sich, inklusive Begutachtungsfrist und Möglichkeit zu Stellungnahmen aus der Zivilgesellschaft. Schon in dieser ersten Fassung ist der vierte Punkt des Gesetzes: "An Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, wird der Klimabonus nur dann ausbezahlt, wenn sie sich nach den Bestimmungen des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 100/2005, oder nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 rechtmäßig in Österreich aufhalten."

Dazu geäußert hat sich beispielsweise die Legistikabteilung des Innenministeriums, an der Spitze des Ressorts stand damals Karl Nehammer (ÖVP), heute Kanzler. Von einer Kritik bezüglich Asylwerbern fehlte damals jede Spur.

Im Dezember 2021 ging die Regierungsvorlage dann in den Nationalrat, wo sie zu Jahresbeginn mit den Stimmen der Koalitionsparteien beschlossen wurde. Ausreißer bei der ÖVP gab es keine. Aber auch der FPÖ fiel offenbar nicht auf, dass Asylwerber anspruchsberechtigt sind – im Gegenteil: Als im Juni 2022 dann aufgrund der Energiepreiskrise eine Erhöhung des Klimabonus beschlossen wurde, stimmte auch die FPÖ dafür. Also schien alles in Ordnung, bis diverse Wahlkämpfe begannen. (Katharina Mittelstaedt, Fabian Schmid, 10.9.2022)