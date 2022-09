Menschen wurden per Mitteilung gebeten Elektrogeräte auszuschalten – so wurde ein Blackout verhindert

In Kalifornien (hier der Altamont Pass) herrscht Rekordhitze. Das bringt die Stromproduktion an ihre Grenzen. Foto: EPA, JOHN G. MABANGLO

Die extreme Hitze in Kalifornien belastet nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern bringt auch das Stromnetz an die Kapazitätsgrenzen. Wie die BBC berichtet, schickte der Netzbetreiber Cal-ISO eine Warnung vor einem drohenden Blackout aus und bat die Empfängerinnen und Empfänger, nicht lebensnotwendige Elektrogeräte abzuschalten.

"Schalten sie alle nicht-essentiellen Geräte ab oder reduzieren sie deren Leistung, wenn es ihre Gesundheit erlaubt, ab sofort bis 21 Uhr", hieß es in der Textnachricht. Die Warnung vor einem drohenden Blackout zeigte Wirkung, man habe einen sofortigen Rückgang im Stromverbrauch bemerkt, teilte der Netzbetreiber mit. Die Nachricht wurde in 24 Counties inklusive Los Angeles und der Bay Area ausgeschickt. Vor allem der intensive Gebrauch von Klimaanlagen sei laut dem Bericht der BBC in den dicht bevölkerten Regionen ein massives Problem für das Stromnetz, da in der extremen Hitzewelle deutlich weniger Strom produziert werden kann als üblich.

Die Warnungen sind Teil des "Flex Alert". Stromkundinnen und -kunden können sich freiwillig für die Nachrichten anmelden. Im Fall von Problemen im Stromnetz werden Empfangende aufgefordert Räume nicht unter 25 Grad zu kühlen, Elektroherde und nicht notwendiges Licht auszuschalten.

Der "rollierende" Stromausfall

Hätte die Maßnahme nicht gegriffen, wäre es zu einem sogenannten Rolling Blackout oder Lastabwurf gekommen. Wird ein bestimmter Frequenzwert unterschritten, werden als Notmaßnahme einzelne Versorgungsgebiete abgeschaltet. Damit kann das Stromnetz entlastet werden. Zu Rolling Blackouts kommt es in Entwicklungsländern häufig, aber sie sind auch in den USA nicht unbekannt. So wurden im Februar 2021 in Texas Teile des Stromnetzes abgeschaltet, als ein Wintersturm den unvorbereiteten Bundesstaat traf. In Europa sind derartige Szenarien extrem selten, aber nicht unmöglich. So tritt bei Frequenzproblemen im Stromnetz ein Stufenplan der e-control in Kraft. (pez, 10.9.2022)