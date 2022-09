Derzeit befinden sich 49 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen. Foto: imago images/Future Image

Wien – 4.038 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in Österreich in den vergangenen 24 Stunden registriert worden, das liegt leicht über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (3.997), die Sieben-Tages-Inzidenz stieg leicht auf 309,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Fünf Todesfälle gab es seit gestern, 43 wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Mit Samstag gibt es in Österreich 57.764 aktive Fälle.

Das sind um 1.094 weniger als am Tag zuvor, vor einer Woche wurden rund 62.000 aktive Fälle im Land gezählt. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 106.607 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet, davon 93.711 aussagekräftigere PCR-Tests mit einer Positiv-Rate von 4,3 Prozent – der Schnitt der vergangenen Woche lag bei 5,0.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 133

Kärnten: 290

Niederösterreich: 905

Oberösterreich: 656

Salzburg: 176

Steiermark: 502

Tirol: 249

Vorarlberg: 108

Wien: 1.019

(APA, 10.9.2022)