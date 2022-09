In den vergangenen 24 Stunden sind fünf Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben

Derzeit befinden sich 49 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen. Foto: imago images/Future Image

Wien – Die Behörden melden am Samstag 4.038 Neuinfektionen in Österreich. Derzeit befinden sich 910 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 49 auf Intensivstationen betreut. Fünf mit dem Coronavirus infizierte Personen sind seit der Meldung des Vortags gestorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 133

Kärnten: 290

Niederösterreich: 905

Oberösterreich: 656

Salzburg: 176

Steiermark: 502

Tirol: 249

Vorarlberg: 108

Wien: 1.019

(APA, 10.9.2022)