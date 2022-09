Gegen 7.00 Uhr hat ein beladener Lkw die Leitschiene durchbrochen und ist umgekippt. Foto: imago images/Manfred Segerer

Brenner – Die A13 Brennerautobahn ist am Samstag seit den Morgenstunden im Bereich der italienischen Grenze in Richtung Innsbruck aufgrund eines Lkw-Unfalles komplett gesperrt. Die Sperre dürfte laut Asfinag noch einige Stunden andauern, teilte der Autobahnbetreiber mit. Für Pkw wurde eine Umleitung über die Landesstraße eingerichtet, Lkw können über eine Raststation an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Gegen 7.00 Uhr Früh am Samstag durchbrach ein mit Wein beladener Lkw die Leitschiene, kippte um und blockiert seither die Fahrbahn. Die Fracht werde derzeit umgeladen, erst dann kann mit der Bergung des Fahrzeugs gestartet werden, hieß es.

Lenker leicht verletzt

Der 51-jährige Lkw-Lenker gab gegenüber die Polizei an, dass er einen Schwindelanfall bekommen habe. Er sei deshalb von der Autobahn abgefahren und wollte am Parkplatz bei der Kontrollstelle eine Pause einlegen. Kurz vor dem Unfall sei er mit 30 bis 40 km/h am Parkplatz gefahren – dann könne er sich an nichts mehr erinnern. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (APA, 10.9.2022)