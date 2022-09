Der Lieferwagen wurde bei einer Kontrolle knapp 50 Kilometer vor Lyon entdeckt. Foto: AP/Francois Mori

Paris – In Frankreich sind 38 Migranten in einem Kleintransporter entdeckt worden. Die Menschen aus Indien und Pakistan seien dort über mehrere Tage ohne Essen und Trinken eingepfercht gewesen, teilte die Polizei dem Sender franceinfo mit. Sie wurden bei einer Kontrolle am Freitag knapp 50 Kilometer vor der Stadt Lyon entdeckt. Die Menschen seien demnach aus Italien über die Grenze und wollten weiter nach Paris.

Nach dem Fahrer des Lastwagens wird den Angaben zufolge noch gefahndet, er konnte bei der Kontrolle entfliehen. (APA, red, 10.9.2022)