Stalker 2 erscheint heuer nicht mehr Foto: GSC Game World

Der Nachfolger des Games rund um die Erforschung des Katastrophenreaktors von Tschernobyl und dessen Umland ist auf unbestimmte Zeit verschoben, wie VGC News berichtet. Dabei sollte Stalker 2 ursprünglich im April diesen Jahres erscheinen, wurde aber durch den Ukraine-Krieg mehrmals verschoben. Vorbesteller sollen laut dem Bericht eine Nachricht erhalten haben, wonach ihr Pre-Order storniert wurde. In der Nachricht hieß es weiter, dass der Release auf ein unbestimmtes Datum verschoben wurde. Inzwischen wurde die Vorbestellungs-Funktion im Xbox Store scheinbar ebenfalls deaktiviert – der Button führt ins Nichts. Eine Stellungnahme von Microsoft steht noch aus.

Überraschend kam die Verzögerung aufgrund des Krieges in der Ukraine nicht: Die Entwickler von GSC Gameworld aus Kiew kündigte mit dem russischen Angriff auf ihr Land an, die Entwicklung vorerst zu pausieren. Im Mai zogen Teile des Studios nach Prag um, wo die Arbeit an dem Game wieder aufgenommen wurde. Das Team veröffentlichte im Juni ein Video und berichtet wie es während der Spielentwicklung mit dem Krieg umgeht.

GSC Game World

Laut einem Bericht von "Eurogamer" ist mit einem Release von Stalker 2 im kommenden Jahr zu rechnen. (red, 10.9.2022)