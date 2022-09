Hat lange nicht bewerbsmäßig gekickt: Florian Grillitsch. Foto: APA/Jäger

Amsterdam – ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch hat am Samstag sein Debüt für den niederländischen Fußballmeister Ajax Amsterdam gegeben. Der Offensivmann, der in der Vorwoche nach langer Vereinssuche bei Ajax gelandet war, wurde in der 60. Minute für Edson Alvarez eingewechselt. Mohammed Kudus glänzte mit einem Doppelpack. Der Titelverteidiger führt die Tabelle je fünf Punkte vor Gernot Trauners Feyenoord Rotterdam und AZ Alkmaar an, die beide erst am Sonntag spielen. (APA, 10.9.2022)