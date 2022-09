Auf dem Grazer Schlossberg wird ein Basketballfest gefeiert. Foto: APA/FIBA Basketball

Graz/Wien – Österreichs Frauen sind am Samstag bei der 3x3-Basketball-Europameisterschaft in Graz vorzeitig ausgeschieden. Anja Fuchs-Robetin, Mackendra König, Nina Krisper und Camilla Neumann verloren in der Vorrunde (Pool A) beide Spiele. Nach dem 10:18 gegen Estland mussten sie sich auch Titelanwärter Deutschland mit 12:14 geschlagen geben.

Das neu formierte ÖBV-Team war trotz eines starken Kampfes gegen die favorisierte DBB-Auswahl letztlich in beiden Spielen chancenlos. Weder gegen Estland noch gegen Deutschland gelang den Heimischen ein Distanztreffer. Jeder Treffer musste hart erarbeitet werden.

Österreichs Männer haben sich bereits am Freitag für die Runde der besten acht Teams qualifiziert. Sie treffen am Sonntag (14.20 Uhr/live ORF Sport +) auf die Niederlande. (APA, 10.9.2022)