Giacomo Raspadori trifft für Neapel. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Mailand – Tabellenführer Napoli, der punktegleiche Verfolger AC Milan und dessen Lokalrivale Inter Mailand haben am Samstag ihre Spiele in der italienischen Fußball-Serie-A jeweils knapp gewonnen. Napoli triumphierte zuhause gegen Spezia Calcio erst dank eines Last-Minute-Treffers von Giacomo Rapadori (89.) mit 1:0 und hält so wie Milan weiter bei 14 Punkten.

Milan, im Vergleich zum 1:1 in Salzburg an drei Positionen verändert, siegte bei Nachzügler Sampdoria Genua mit 2:1 (1:0). Junior Messias (6.) und Olivier Giroud per Elfmeter (67.) trafen für die Gäste, die nach Gelb-Rot für Flügelstürmer Rafael Leao (47.) rund eine Hälfte in Unterzahl agierten und durch Filip Djuricic das zwischenzeitliche 1:1 (57.) hinnehmen mussten.

So wie Napoli benötigte auch Inter beim 1:0 gegen den FC Torino ein spätes Tor. Marcelo Brozovic (89.) stellte den Sieg sicher, dank dessen der Rückstand auf das Topduo weiter zwei Punkte beträgt. Torino-Legionär Valentino Lazaro stand bei seinem dritten Startelfeinsatz in Folge bis zur 90. Minute am Platz, sein Team ist zwei Zähler hinter Inter Siebenter. (APA; 11.9.2022)