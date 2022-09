Nach Problemen im August in Spanien und Italien sorgte nun eine Champions League-Übertragung von Canal+ für großen Ärger beim zahlenden Publikum

PSG setzte sich dank zweier früher Tore daheim 2:1 gegen Juventus durch. Foto: IMAGO/Antonio Borga

Knapp fünf Milliarden Euro ließen sich Dazn und Movistar+ das Recht kosten, spanische Ligaspiele fünf Jahre lang übertragen zu können. Die Kooperation sah vor, dass Movistar+-Nutzer sich kostenfrei einen Dazn-Account anlegen können, um dem Kick online zu frönen. Doch als im August die neue Saison begann, konnten viele Fans dem ersten in Kooperation übertragenen Match – FC Barcelona gegen Rayo Vallecano – über die von ihnen bezahlten Dienste nicht beiwohnen. Denn offenbar waren die Server von Dazn dem Ansturm nicht gewachsen.

Ähnliches war auch in Italien zu beobachten. Der Beginn der Serie A verlief für Dazn holprig. Zahlreiche User beklagten sich darüber, sich gar nicht erst einloggen zu können. Und jene, denen es gelang, ärgerten sich über Streamabbrüche und plötzliche Logouts. Dass die Verantwortlichen beider Ligen im Vorfeld lautstark vor der Inanspruchnahme illegaler Streams warnten und teils über gerichtlich bei Providern erwirkten IP-Sperren gegen derlei Angebote vorgingen.

Canal+-Server kollabieren vor Champions League-Partie

Doch Dazn ist nicht der einzige Streamingservice, der sich den Zorn von Fußballfreunden zugezogen hat, berichtet Torrentfreak. Auch der französische Sender Canal+ wurde letztens mit Beschwerden bombardiert. Am Mittwochabend sollte dort die Champions League-Begegnung Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin gestreamt werden, jedoch wurde für viele der Fußballabend zu einer Frustpartie.

Während jene, die sich schon längere Zeit vor dem Match eingeloggt hatten, offenbar problemlos zusehen konnten, scheiterten zahlende Kunden, die in der Stunde vor dem Anpfiff einloggen wollten, an Serverproblemen. "Aufgrund von hohem Trafficaufkommen kann es zu Problemen bei der Verbindung mit myCanal kommen", hieß es in einer ersten Twitterbotschaft des Supports um 20:14 Uhr. "Wir bitten euch, ein paar Minuten zu warten, um zu verhindern, dass es zu zu vielen gleichzeitigen Verbindungen kommt und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten."

"Warum, frage ich, sollte ich bezahlen?"

Diese "Unannehmlichkeiten" waren aber selbst eine Stunde später noch nicht behoben. Zwölf Minuten nach Matchbeginn um 21 Uhr rückte man erneut aus, um zu erklären, dass man "alle Teams mobilisiert" habe, um die andauernden Verbindungsprobleme zu beheben. Und entschuldigte sich erneut bei den eigenen Abonnenten.

Bis dahin hatten sich die öffentlichen Beschwerden bereits gehäuft. "Fassen wir zusammen: Ich bezahle Canal+, um Champions League zu schauen, aber myCanal funktioniert nicht", machte ein User etwa seinem Ärger Luft. "Wenn ich ‘PSG Juventus Streaming’ auf Google eingebe, finde ich in weniger als einer Minute einen kostenlosen Stream in HD-Qualität. Warum, frage ich, sollte ich bezahlen?"

Zehntausende schauten Piraten-Streams



Radio France hat zum Match PSG-Juventus eine stichprobenartige Überprüfung vorgenommen. Zur Halbzeit entdeckte man etwa einen Twitteraccount, über den ein Livestream des Spiels zu sehen war, der von rund 50.000 Zusehern verfolgt wurde. Man entdeckte zwei weitere mit mehr als 18.000 und 6.000 Sehern. Twitter würgte zwar manche der Übertragungen ab, diese waren aber oft schon nach wenigen Minuten wieder über einen neuen Stream vom gleichen Konto verfügbar.

Dazu wurden auch häufig Links zu Telegram-Kanälen geteilt, in denen ebenfalls Livestreams zum Match liefen. In einem Fall versammelten sich dabei 45.000 Nutzer als Zuschauer. Man konnte auf Twitter binnen Minuten ein Dutzend Unterhaltungen entdecken, in denen auf illegale Streams der Partie verwiesen wurde.

Die Zahlen, so folgert Torrentfreak, legen nahe, dass zahlreiche User, die für eine legale Übertragung zahlen, nicht gewillt sind, lange auf die Lösung technischer Probleme zu warten. Sie sind durchaus bereit, Angebote von Streamingpiraten zu verwenden, wenn deren Service besser funktioniert, als ihr Bezahldienst. Warnungen und rechtliches Vorgehen gegen illegales Streaming hat keinen nachhaltigen Effekt, wenn die Kundschaft für ihr Geld keinen komfortabel verwendbaren, zuverlässigen Zugang zu den Sportübertragungen bekommt. (gpi, 11.9.22)