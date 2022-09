Hamburg – Dieser Trainingspartner war für Alexander Zverev ein ganz besonderer. Wenige Tage vor dem Beginn der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg stand der Olympiasieger und Sohn russischer Eltern in seiner Geburtsstadt mit Leonid Stanislawskyi auf dem Platz. Wie der Deutsche Tennis Bund bei Instagram schrieb, ist Stanislawskyi 98 Jahre alt und damit laut Guinness-Buch der Rekorde der älteste aktive Tennisspieler der Welt – und er ist Ukrainer.

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte Zverev die Entscheidung des Tennis-Weltverbands ITF befürwortet, Russland und Belarus von Mannschaftswettbewerben wie dem Davis Cup auszuschließen. Kritisiert hatte er dagegen, dass Profis aus diesen beiden Ländern nicht beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon starten durften. Bei den US Open in New York waren sie zugelassen.

Zverev fehlte dort noch nach seiner schweren Fußverletzung, die er bei den French Open in Paris vor dreieinhalb Monaten erlitten hatte. Beim Davis Cup gibt der 25-Jährige nun sein Comeback. In den Partien gegen Frankreich, Belgien und Australien geht es für das deutsche Team ab Mittwoch darum, sich für die Endrunde Ende November in Málaga zu qualifizieren. Dorthin reisen jeweils der Erst- und Zweitplatzierte der insgesamt vier Gruppen. (APA; 11.9.2022)