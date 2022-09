Out bei der Europameisterschaft in Graz nach 15:21 gegen Niederlande

Sie wollen ja nur spielen. Foto: APA/FIBA.BASKETBALL

Graz/Wien – Österreichs 3x3 Basketballer sind am Sonntagnachmittag im EM-Viertelfinale in Graz ausgeschieden. Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Martin Trmal mussten sich der favorisierten Auswahl der Niederlande mit 15:21 beugen. Der Traum von einer Medaille vor heimischem Publikum ist damit geplatzt.

Die Niederländer waren einmal mehr eine Nummer zu groß für das ÖBV-Team. Kaltenbrunner, mit sieben Punkten der Topscorer der Heimischen, und Kollegen liefen über weite Strecken der Partie einem Rückstand hinterher.

Österreichs Frauen waren am Samstag in der Vorrunde mit zwei Niederlagen ausgeschieden. Die Männer gewannen in Graz ein Spiel bei drei Auftritten. (APA; 11.9.2022)