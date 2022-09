Gesamtinvestitionen in europäische Originalproduktion betrug im Jahr 2021 17,4 Milliarden Euro. 2011 waren es noch 12,7 Milliarden.

2021 entfiel auf Netflix etwa die Hälfte der Investitionen globaler Streamingdienste in Europa, etwa für "The Crown" mit Olivia Colman als Queen Elizabeth II.

Foto: Netflix

Die Gesamtinvestitionen in europäische Originalinhalte sind mit Eintritt der globalen Streamingdienste in den europäischen Markt stark gestiegen. Das bestätigt ein Bericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle EAO. Demnach beliefen sich die Gesamtinvestitionen in die europäische Originalproduktion im Jahr 2021 auf 17,4 Milliarden Euro. 2011 waren das noch 12,7 Milliarden.

Die Investitionen der globalen Streaming-Anbieter haben die Investitionen der Rundfunkanstalten dabei nicht ersetzt. Im Gegenteil, die Sender erhöhten offenbar sogar ihre Investitionen, zumindest bis zur Pandemie, schneller als vor dem Eintritt der globalen Streamer in den europäischen Markt.

Angesichts des neuen Wettbewerbs und der neuen Standards für Fernsehsendungen haben besonders private Rundfunkveranstalter ihre Investitionen erhöht, während die Öffentlich-Rechtlichen laut Bericht mit Haushaltskürzungen zu kämpfen hatten.

Die Investitionen der Streamingdienste in europäische Originalproduktion wuchsen schneller als ihre Käufe

2021 entfiel auf Netflix etwa die Hälfte der Investitionen globaler Streamingdienste in Europa, andere Streamingdienste haben jedoch begonnen aufzuholen.

Spanien ist im Vergleich der Hauptnutznießer der Investitionen von Streamingdiensten und die Rolle des Vereinigten Königreichs als führender Markt für die Produktion europäischer Originalinhalte hat sich bestätigt.

Der Bericht "Investments in original European content – 2011-2021 analysis" wurde soeben von der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle, Teil des Europarats in Straßburg, veröffentlicht und analysiert die Entwicklung der Finanzierung europäischer Originalinhalte durch Rundfunkveranstalter und globale Streamingdienste seit 2011. "Originalinhalte" meint Originalwerke aller Kategorien – Spielfilme, Dokumentarfilme, Spielshows, Talkshows und weitere. "Europäisch" meint EU27, das heißt inklusive Vereinigtes Königreich und Norwegen.

In Österreich wurde im Sommer von der Regierung das lang erwartete Anreizsystem beschlossen, das heimische Produktionen im europäischen Standortwettbewerb stärken soll. (red, 11.9.2022)