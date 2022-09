Eine gefürchtete Anwältin schwimmt tot im Zürichsee. Ob die Tatsache, dass sie zuletzt ein aufstrebendes Pharmaunternehmen beraten hat, das kurz vor der Lancierung eines neuen, nicht ganz unbedenklichen Medikamentes steht, mit dem Mord zu tun hat? Dieser Frage gehen Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler als Kommissarinnen Isabelle Gradjean und Tessa Ott nach, die am Sonntag, dem 11. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 am neuesten Schweizer "Tatort" im Spannungsfeld von Konzern und betroffener Familie "Risiken mit Nebenwirkungen" genauer unter die Lupe nehmen. In weiteren Rollen standen u. a. Rachel Braunschweig, Aaron Arens, Peter Jecklin, Igor Kovač, Sabine Timoteo, Benjamin Grüter und Therese Affolter vor der Kamera. Für die Regie zeichnet Christine Repond nach einem Drehbuch von Stefanie Veith und Nina Vukovic verantwortlich.



"Profit zählt" "Die Welt, die Grandjean und Ott hier betreten, ist kühl, leer und stylish", analysiert Der Tagesspiegel. "Der Profit und die Gewinnmarge zählt. Allen steht die Gier nach dem Mehr ins Gesicht geschrieben. Mit dem teuren neuen Medikament ließen sich Millionen machen, nichts darf mehr die Zulassung gefährden. Und alle, ob im Konzern oder in der alerten Kanzlei, wollen ihre Anteile, ihre Vorteile sichern. Der Fall Canetti ist dabei der störende Sand im Getriebe.Kühl und klar und grau gehalten sind entsprechend die Bilder dieses neuen Zürcher "Tatorts" (Kamera: Simon Guy Fässler). Es gibt keine warmen Töne darin, nichts Helles, nichts Freundliches." Im Bild: Carol Schuler (Tessa Ott). Foto: ORF/SRF/Pascal Mora "Skrupellose Anwälte, tattriger Doktorvater" "Alle Klischees werden in dem Krimi durchgestanzt", kritisiert Claudia Fromme für die "Süddeutsche": Es gibt die skrupellosen Anwälte, die obszön teure Limousinen fahren. Es gibt das auf dem Altar der Profitgier geopferte kranke Kind und seine Mutter, die im Sozialbau wohnen. Es gibt die Jungforscherin in Bügelfaltenhosen bei der Pharmafirma, die fette Dividende verspricht. Es gibt ihren leicht tattrigen Doktorvater, der daran zerbricht, dass es in der Forschung auch nur um Kohle geht.

Im Bild: Carol Schuler (Tessa Ott), Aaron Arens (Noah Löwenherz), Anna Pieri Zuercher (Isabelle Grandjean). Foto: ORF/SRF/Pascal Mora "Stark" im Verhör Birgit Baumann konstatiert im STANDARD-TV-Tagebuch: "Erst zu fortgeschrittener Stunde weicht der "Tatort" dann doch von vorhersehbaren Pfaden ab, und es zeigt sich, dass nicht alles vermeintlich Schwarze tatsächlich so dunkel ist. Doch da ist es zu spät, um noch Spannung zu erzeugen. Es bleibt ein Krimi ohne Risiken und daher auch ohne Nebenwirkungen." Und wie sehen Sie den neuen "Tatort" ? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! Im Bild: Anna Pieri Zuercher (Isabelle Grandjean), Carol Schuler (Tessa Ott). (red, 11.9.2022) ORF/SWR/Benoît Linder