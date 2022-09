Re: Alarm am Atlantik, Man of Steel, Themenmontag: Gesundheitsfalle Nahrungsergänzungsmittel, Auf der Kugel stand kein Name, Kulturmontag

Mag es luxuriös: Jean-Paul Belmondo als smarter Betrüger und Hochstapler in "Stavisky", ab 21.30 Uhr auf Arte. Foto: Foto: Cérito Films / Films Ariane

19.40 REPORTAGE

Re: Alarm am Atlantik – Hochsaison für Lebensretter Wetterumschwünge, Strömungen, Wellengang und Felsen machen die französische Atlantikküste zu einer Naturgewalt, die jedes Jahr dutzende Menschenleben fordert. Um die Gefahr zu minimieren, sind lokale Rettungskräfte täglich im Einsatz. Bis 20.10, Arte

20.15 REPORTAGE

Gas, Strom, Lebensmittel – Wie können wir uns das leisten? Peter Resetarits macht sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der ORF-Magazine auf Spurensuche. Aus unterschiedlichen Perspektiven erkunden sie, wo der Schuh am meisten drückt, und klopfen Lösungsideen auf Vor- und Nachteile ab. Bis 22.00, ORF 2

20.15 HELD

Man of Steel (USA 2013, Zack Snyder)Kal-El (Henry Cavill) lebt auf dem Planeten Krypton, der dem Untergang geweiht ist. Seine Eltern schicken ihn als Baby mit einer Rettungskapsel auf die Erde, dort findet ihn das Farmer-Ehepaar Kent. Reboot eines Superhelden-Klassikers mit Russell Crowe und Kevin Costner. Bis 23.00, ATV

20.15 DOKUMENTATION

Inflation – Die Angst vor dem Wohlstandskiller Die Preissteigerung erreicht aktuell Werte wie seit Jahrzehnten nicht mehr, Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert. Neu ist das Phänomen Inflation allerdings keineswegs – im Gegenteil: Der Blick in die Geschichte zeigt ein stetes Auf und Ab. Bestandsaufnahme eines wirtschaftlichen Phänomens. Bis 21.00, ZDF Info

20.15 GESUNDHEIT

Themenmontag: Gesundheitsfalle Nahrungsergänzungsmittel Andrea Eder schaut sich an, ob sich die in Nahrungsergänzungsmittel gesetzten Erwartungen erfüllen und welche Gesundheitsrisiken mit deren Einnahme verbunden sind. Um 21.55 Uhr folgt Nahrungsergänzungsmittel – Das dubiose Geschäft mit der Hoffnung, um 22.45 UhrKörper entschlacken mit Detox – Wie gesund ist das?

Bis 23.35, ORF 3

20.15 WESTERN

Auf der Kugel stand kein Name (No Name on the Bullet, USA 1959, Jack Arnold) Wenn John Gant (Audie Murphy) in einer Stadt auftaucht, bedeutet das, dass dort jemand zum Tode verurteilt ist. Seine Ankunft in Lordsburg setzt eine bösartige Kettenreaktion in Gang. Fast jeder hat ein dunkles Geheimnis. Cinema sieht ein "packendes Lehrstück über Kleinstadt-Paranoia". Bis 21.30, Arte

21.30 HOCHSTAPLER

Stavisky (F/I 1974, Alain Resnais)Der Film erzählt die Geschichte des Betrügers Serge Alexandre Stavisky, dessen Affären die Dritte Französische Republik Anfang der 1930er-Jahre schwer erschütterten. Mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle. Bis 23.25, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Nachruf auf Queen Elizabeth II, Ausstellung mit Werken von Jean-Michel Basquiat in der Albertina, Wiener Praterateliers, Weltraum-Kammerspiel Rubikon. Bis 23.15, ORF 2