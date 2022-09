Julia Grabher ist nach ihrem Challenger-Titel im Aufwind. Foto: IMAGO/Mathias Schulz

Bari – Julia Grabher ist mit ihrem ersten Titel auf WTA-Challenger-Ebene erstmals in die Top 100 der Tennis-Weltrangliste vorgestoßen. Die 26-jährige Vorarlbergerin besiegte im Finale des WTA125-Turniers in Bari die italienische Weltranglisten-433. Nuria Brancaccio am Sonntag klar 6:4,6:2. Als zuvor letzte Österreicherin schien am 19. Jänner 2015 Yvonne Meusburger vor mehr als siebeneinhalb Jahren in den Top 100 auf.

Gegen die 22-jährige Brancaccio gelang Grabher in beiden Sätzen jeweils ein Break im ersten Game – so lag die zehnfache ITF-Turniersiegerin im gesamten Spiel nie zurück. Nach 1:10 Stunden verwertete die Dornbirnerin ihren dritten Matchball. Der Finalsieg brachte ihr 160 Punkte und 15.000 Euro Preisgeld ein. Sie wird ab Montag im Bereich von Platz 97 rangieren.

Österreichs Männer liegen ohne Dominic Thiem als Speerspitze geschlossen außerhalb der Top 100. "Ich glaube, dass die Breite okay ist, die Spitze fehlt", sagte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag". Er wolle kraft seiner Position daran arbeiten, "dass wir von der Jugend weg was aufbauen, damit wir einfach mehr Chancen haben. Du kannst einen Top-50-Spieler nicht einfach aus einem Holz herausschnitzen", bemerkte Melzer. (APA, 11.9.2022)