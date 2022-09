Der von Rapid nach Istanbul transferierte ÖFB-Teamspieler kam bei Sieg gegen Kasimpasa beim Stand von 3:1 in der 77. Minute

Versucht sein Glück in Istanbul: ÖFB-Legionär und Ex-Rapidler Yusuf Demir. Foto: APA/Pfarrhofer

Istanbul – Yusuf Demir hat am Sonntag seine ersten Spielminuten für Galatasaray absolviert. Der am Donnerstag zum Fußball-Großclub aus Istanbul gewechselte Wiener kam beim 3:2-Sieg gegen Kasimpasa beim Stand von 3:1 in der 77. Minute für den Belgier Dries Mertens aufs Feld.

Zuvor hatten Bafetimbi Gomis (20.), und Kerem Aktürkoglu (50., 60.) den Hauptstadtklub auf die Siegestraße geschossen.

Galatasaray liegt in der Süperlig nach vier Siegen in sechs Runden am dritten Tabellenplatz. (APA, 11.9.2022)