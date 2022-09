In dieser Galerie: 2 Bilder Der Reisebus brannte vollständig aus. Foto: EPA/Jose Martinez Die Unfallstelle am frühen Samstagmorgen. Foto: REUTERS/STRINGER

Ciudad Victoria – Nach dem Zusammenstoß eines Tanklasters mit einem Reisebus in Mexiko ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 20 gestiegen. Das teilte die Regierung des zentralmexikanischen Bundesstaates Hidalgo, aus dem der Bus in Richtung der Großstadt Monterrey unterwegs gewesen war, am Sonntag auf Twitter mit. Nach der Kollision in der Nacht auf Samstag auf einer Schnellstraße in Tamaulipas hatte die Polizei des nordöstlichen Bundesstaates über neun Tote informiert.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft von Tamaulipas hatte sich vermutlich einer von zwei Treibstofftanks des Lasters gelöst und war in den Bus gekracht. Dieser ging in Flammen auf. Bei den Opfern handelte es sich demnach um die Passagiere des Busses. Die Mehrheit von ihnen seien vermutlich Feldarbeiter gewesen, zitierte die Zeitung "La Jornada" einen Regierungssprecher in Hidalgo.

Die Polizei von Tamaulipas teilte mit, es werde ermittelt, ob der Fahrer des Tanklasters Schuld an dem Unfall trage. Nach Medienberichten flüchtete der Fahrer zunächst, wurde aber von Anrainern festgehalten und der Polizei übergeben. (APA, red, 12.9.2022)