Aktuelle Frage

24 Postings

Konflikt um die Belgrader Europride

Am 17. September soll in Serbiens Hauptstadt die Parade der Europride stattfinden. Rechtsextreme protestieren, Präsident Aleksandar Vučić will sie absagen. Wie sicher ist es für die Teilnehmer? Es antwortet der Organisator Steve Taylor

03:44