Kleine Tipps, große Wirkung: Das ist das Ziel der "Mission 11" – mit der jeder Haushalt rund elf Prozent der Energie einsparen soll. Foto: APA / Roland Schlager

"Dreh klein, spar ein – senke die Heiztemperatur um zwei Grad", "Sei ein Warmduscher. Aber mach's kurz" oder "Langsamer fahren, schneller am Ziel": Mit solchen Slogans startete die Bundesregierung am Montag ihre Kampagne zum Energiesparen. Vorgestellt wurde diese von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Franz Angerer (Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur) und Barbara Schmidt (Generalsekretärin der Österreich Energie).

Lustig, bunt, schrill und einfach – so sollen die Menschen die Kampagne "Mission 11" wahrnehmen, die bis zum März 2023 laufen wird. "Wichtig war uns, dass wir Maßnahmen forcieren, die sofort von jedem umgesetzt werden können", sagte Gewessler bei der Präsentation. Also: Heizkörper entlüften und nicht verstellen. Richtig lüften. Deckel auf den Topf. Kürzer duschen. Langsamer fahren. Unkompliziert sei die Kampagne – jeder müsse sein Verhalten nur ein wenig verändern. Mit diesen Tipps könne jeder Haushalt elf Prozent seines bisherigen Energieverbrauchs sparen, so Gewessler. Daher der Name "Mission 11".

Schnell und ohne Investitionen

Der heurige Winter sei ein außergewöhnlicher. Daher sei es sinnvoll, auf Maßnahmen zu setzten, die schnell umsetzbar sind und keine Anfangsinvestitionen brauchen, betonte Angerer von der Energieagentur. Dort wurden verschiedene Haushaltsmodelle durchgerechnet und festgestellt, dass elf Prozent fast überall schaffbar seien. Die Wärmedämmung, die Sanierung, der Thermentausch – auch das seien laut Gewessler Themen, an denen man dranbleiben müsse. Aber jetzt gehe es darum, das zu forcieren, was jeder Einzelne beitragen könne. Auch viele Unternehmen – etwa die Post, die ÖBB, die Arbeiterkammer oder die Österreichische Hoteliersvereinigung – haben laut Angerer schon zugesagt, diese Sparziele mitzutragen und Konzepte erstellt.

"Als Gesellschaft und Wirtschaftsstandort haben wir in den vergangen 70 Jahren schon viele Krisen gemeistert", sagte Minister Kocher. "Ich bin daher zuversichtlich, dass es uns auch gelingt, gemeinsam weniger Energie zu verbrauchen." Es sei heuer eben ein außergewöhnlicher Winter. Die Situation sei ernst, die Preise für fossile Energieträger – allen voran Gas – enorm gestiegen. Kocher lobte das Paket aus Gas-Einspeicherung, Energiekostenzuschuss und Strompreisdeckel. Wenn jetzt alle zusammenhelfen, "wird der Winter im Idealfall nicht viel anders als andere Winter", so der Minister.

Nachfrage reduzieren

"Die Nachfrage nach Energie gehört reduziert", sagte Energie-Expertin Schmidt. Ebenso gehöre das Angebot von erneuerbarer Energie weiter ausgebaut. Sie erinnerte an die Zeiten ihrer Kindheit in den 1970er-Jahren. Damals sei es ganz klar gewesen, das Licht abzudrehen, wenn man einen Raum verlassen hat, und den Deckel auf den Topf zu geben. In den vergangenen Jahrzehnten sei der effiziente Einsatz von Energie aber in den Hintergrund gerückt, auch weil die Preise dafür billig waren. "Der hohe Preis für Energie ist ein Knappheitssignal", sagt Schmidt. Daher müsse man jetzt die Nachfrage nach Energie und im Besonderen nach Strom reduzieren.

"Wir beschäftigen uns seit mehr als 40 Jahren mit Energiesparen", sagte Angerer. Allein, es habe in den letzten 39,5 Jahren niemanden interessiert. Das vergangene halbe Jahr habe nun viel verändert. Jetzt habe man viele Daten zusammengelegt und auf das fokussiert, was schnell umsetzbar ist. Angerer empfiehlt auch, dass jeder ein Energie-Haushaltsbuch führen sollte, um eine Zeit lang zu dokumentieren, wie viel Energie pro Tag man verbrauche. Auch das könne helfen, nach Einsparungen zu suchen. "Das Problem bei den meisten Energiesparmaßnahmen ist, dass sie so banal und einfach sind, dass wir sie kaum noch über die Lippen bringen", fasste Angerer zusammen.

Kein Zurück mehr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat vergangene Woche angekündigt, dass russisches Gas erst dann wieder wie gewohnt fließen werde, wenn die EU ihre Sanktionspolitik beendet. "Das ist der Versuch, uns zu erpressen", sagte Gewessler. Man lasse sich von solchen Aussagen aber nicht mürbe machen. Der Weg mit Russland sei aber für eine längere Zeit gestört, ein Zurück zum billigen Gas werde es nicht mehr geben. (Bettina Pfluger, 12.9.2022)