Das iPhone 14 Pro hat keine Notch mehr. Foto: APA/AFP/BRITTANY HOSEA-SMALL

Die neuen Smartphones und Gadgets, die Apple am 7. September präsentierte, können bereits vorbestellt werden. Die Auslieferung soll Ende dieser Woche beginnen, darunter das iPhone 14, 14 Pro und die neuen Airpods Pro 2. Mit Betonung auf sollen – denn wie "The Verge" berichtet, kämpfen Kunden derzeit mit technischen Problemen des Apple-Stores. Unter anderem würde demnach die Webseite nicht laden, die Verifizierung von Telefonnummern nicht funktionieren. Auch Kreditkarten sollen nicht immer akzeptiert werden.

Einige Beispielsfälle für Bestellschwierigkeiten finden sich auf Twitter. Ein User berichtet dort, dass Apple viermal seine Kreditkarte ablehnte. Als die Bestellung dann endlich durchging, hatte sich der Liefertermin bereits auf Anfang Oktober verzögert. Ein weiterer Kunde hat Screenshots veröffentlicht, die eine Fehlermeldung zeigen, laut der er bereits zu viele iPhones reserviert habe – obwohl er in Wirklichkeit gar keine Bestellung aufgegeben hatte, wie ein weiteres Bild belegt.

Teurer Spaß

Natürlich stoßen nicht alle Interessenten bei der Bestellung des neuen Apple-Smartphones auf entsprechende Hürden. Außerdem stammen die genannten Berichte bisher alle aus den USA, ob der österreichische Apple-Store mit denselben Problemen zu kämpfen hat, ist schwierig festzumachen. Die Lieferzeit des iPhone 14 Pro beträgt in vielen Ausführungen aber auch hierzulande vier bis fünf Wochen. Beim 14 Max wird der 7. Oktober als Lieferdatum angezeigt. Reichlich vorhanden scheint derzeit vor allem die günstigste Version des neuen Smartphones zu sein. Dieses ist weiterhin ab 16. September lieferbar.

Das iPhone 14 kostet mindestens 999 Euro, das Pro Max maximal 2.099 Euro. Während die Frontkamera beim Basismodell weiterhin in einer Notch untergebracht wurde, versteckt sich diese bei der Pro-Linie in einer pillenförmigen Aussparung, die Apple "Dynamic Island" nennt. Ebenfalls exklusiv für die teurere Variante ist ein deutliches Upgrade der rückseitigen Kamera. Diese löst mit 48 anstatt zwölf Megapixeln auf. Der Sensor soll im Vergleich zum iPhone 13 um 65 Prozent gewachsen sein. Alle weiteren Details finden sich in unserer Event-Zusammenfassung und diesem Hands-on-Artikel aus Cupertino. (red, 12.9.2022)