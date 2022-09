Wer in der Lugner City einkauft, kann sich künftig wieder gegen Corona impfen lassen. Letztes Jahr zählte die Impfstraße zu den stärksten in Wien

Wien – Einkaufen, bummeln und sich nebenbei schnell impfen lassen. Das ist die Idee von Impfstraßen in Einkaufszentren: die Menschen dort abzuholen, wo sie sich ohnehin schon aufhalten und wohin sie keine zusätzlichen Wege von zu Hause zurücklegen müssen. Vergangenes Jahr waren diese Impfstraßen in diversen Einkaufszentren in Österreich keine Seltenheit. Nach dem Abflachen der Corona-Fallzahlen wurden die Impfstraßen wieder heruntergefahren.

Bauunternehmer Richard Lugner hat gemeinsam mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) die Impfstraße in seinem Einkaufszentrum eröffnet. Foto: APA/ Helmut Fohringer

Zu den größeren Shopping-Tempeln in der Bundeshauptstadt zählt die Wiener Lugner City des Inhabers Richard Lugner. Bereits letztes Jahr war es dort möglich, sich ohne Termin impfen zu lassen. Dabei war die Impfstraße in der Lugner City einer der stärksten in Wien, das bestätigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Im Herbst sei eine erneute Welle zu erwarten, "deshalb haben wir uns erneut dafür entschieden, in der Lugner City eine Impfstraße zu eröffnen. Wir wollen die Impfung zu den Menschen bringen und es ihnen einfach ermöglichen, sich impfen zu lassen", betonte Hacker. Zu finden ist die Impfstraße im Obergeschoß des Einkaufszentrums zwischen einer Fastfoodkette und einem Technikanbieter. Geöffnet ist sie von Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr.

Lugner bei Eröffnung dabei

Die Eröffnung am Montag ließ sich auch Richard Lugner höchstpersönlich nicht entgehen und war prompt mit Stadtrat Hacker und der Seniorenbeauftragten der Stadt, Sabine Hofer-Gruber, vor die Presse getreten. Alle drei warben bei dem Termin für die Impfung und die Auffrischung. Bald soll dort auch der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff eingesetzt werden.

Ursprünglich wollte sich Lugner bei der Eröffnung impfen lassen, er will aber noch auf den angepassten Impfstoff warten. Stadtrat Hacker riet jedoch davon ab, mit der Auffrischung zu warten, und empfahl, sich schnell impfen zu lassen: "Wir stehen vor einer neuen Welle. Deshalb ist es wichtig, dass sich viele Menschen die Auffrischung holen."

Für jeden Stich ein T-Shirt

Einen zusätzlichen Reiz für die Impfung gibt Hausherr Lugner allen Personen, die sich für den Stich in der Lugner City entscheiden: Mit jeder Impfbestätigung lässt sich ein T-Shirt oder eine Kappe mit der Aufschrift "Gemma Lugner" abholen. Das ist auch das ähnliche Motto des Impfzentrums in der Mall: "Gemma impfen". Dass sich die Impfstraße erneut zu den stärksten in Wien entwickelt, davon ist Hacker jedenfalls überzeugt. Mit oder ohne T-Shirt. In Zukunft sollen laut Hacker auch in anderen Einkaufszentren Impfstraßen wiedereröffnet werden. An welchen Standorten genau, wollte er noch nicht bekanntgeben.

Schwerpunkt für Seniorinnen und Senioren

Um Unsicherheiten zu beseitigen und Aufklärung zu leisten, ist nächste Woche bei der Impfstraße ein Infostand zur Impfung geplant. Vor allem Seniorinnen und Senioren sollen laut Hofer-Gruber bei ihrer Entscheidung unterstützt werden. In der Altersklasse der Über 60-Jährigen waren aber zuletzt laut Hacker-Büro ohnehin die "fleißigsten Auffrischer". Bereits 140.000 Auffrischungen gab es in Wien insgesamt. (Max Stepan, 12.9.2022)