Wer E-Scooter fährt oder verleiht, muss sich womöglich bald an neue Vorschriften halten. Foto: APA/Roland Schlager

Fast genau vier Jahre ist es her, dass die ersten E-Tretroller zum Ausleihen in Wien aufgeschlagen sind: Am 22. September 2018 startete der Anbieter Bird mit bescheidenen 100 Scootern. Seither hat sich viel getan: Inzwischen haben fünf Verleiher insgesamt 7.172 Roller in Wien stationiert – DER STANDARD hat getestet, was die Gefährte unterscheidet. Eines ist aber gleich geblieben: Nach wie vor wird mühsam um die idealen Regeln rund um die Flitzer gerungen.

Die Vorschriften wurden im Lauf der Jahre sowohl für Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern als auch für die verleihenden Firmen immer wieder angepasst. Auf Lenkerseite war die österreichweit einheitliche Gleichstellung mit Fahrrädern im Sommer 2019 der wichtigste Schritt. Seither dürfen die Roller nur noch auf Radwegen oder auf der Straße gefahren werden, Gehsteige sind tabu. Das maximal zulässige Tempo beträgt 25 km/h. Einen Scooter zu zweit zu steuern ist (auch wenn das gemeine Nutzungsverhalten anderes suggeriert) verboten.

Für die Verleiher hat die Stadt die Regeln zuletzt im April 2020 verschärft. Jedes Unternehmen darf seither maximal 1.500 Scooter in Wien aufstellen und muss sie gleichmäßig verteilen. Auch eingeführt wurde ein Parkverbot auf Gehsteigen, die weniger als vier Meter breit sind. Und die Anbieter wurden verpflichtet, Roller, die andere behindern, binnen zwei Stunden wegzuschaffen.

Unfallzahlen steigen

Dass diese Vorschriften nachgebessert werden sollen, hat Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bereits vor geraumer Zeit angekündigt. Demnächst soll es wirklich so weit sein: Das System werde "auf neue Beine gestellt", sagt eine Sprecherin zum STANDARD. Inwiefern, das solle "bald, definitiv noch heuer" präsentiert werden. Dabei werde es auch darum gehen, die "illegal abgestellten Scooter" in den Griff zu bekommen.

Auch der Bund denkt über Verschärfungen nach: Laut "Presse" könnte eine Helmpflicht für E-Scooter-Lenkerinnen und -Lenker kommen. Grund dafür sind die steigenden Unfallzahlen. Im Jahr 2021 endeten laut Kuratorium für Verkehrssicherheit österreichweit bereits mehr als 2.800 Unfälle mit E-Scootern im Krankenhaus. (Stefanie Rachbauer, 13.9.2022)