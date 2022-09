Es gibt Bereiche des Lebens, in denen man durch seine Fähigkeiten positiv hervorsticht, und andere, in denen man das eher weniger tut – das betrifft auch viele Berufe. Welche wären das bei Ihnen?

Wer schon einmal auf Jobsuche war, der weiß, wie schwierig es sein kann, genau die Stelle zu finden, die zu einem passt. Denn zahlreiche Ausschreibungen verlangen gewisse Voraussetzungen, die man nicht mitbringt oder an denen man schlicht und einfach kein Interesse hat. Dabei wählt man logischerweise ohnehin die Kategorien von Jobs aus, in denen man sich grundsätzlich vorstellen könnte zu arbeiten. Sei es im pädagogischen, sozialen oder medizinischen Bereich, in einer Kultureinrichtung, im öffentlichen Dienst, im Handel oder zahlreichen anderen Sparten – man weiß schließlich, welche Ausbildung man genossen hat, welches Interesse und welche Fähigkeiten man mitbringt und welche Art von Job einem liegen.

Sehr genaues Arbeiten, enger Kontakt mit Menschen: Wie würden Sie sich als Zahnärztin oder Zahnarzt schlagen? Foto: Ute Grabowsky imago images/photothek

Doch kehrt man das Gedankenspiel um und überlegt, welcher Job einem absolut nicht liegen würde, wird es spannend. Denn tatsächlich gibt es eine ganze Menge Berufe, in denen man aufgrund fehlender Ausbildung nicht nur fehl am Platz, sondern auch extrem ungeeignet wäre.

Das kann für manche ein Beruf im sozialen oder pädagogischen Bereich sein – im direkten und engen Kontakt mit Menschen zu arbeiten wäre absolut undenkbar. Andere wiederum könnten sich nie und nimmer vorstellen, tagein, tagaus vor einem Computer zu sitzen oder einer teamleitenden Tätigkeit in einem Großraumbüro nachzugehen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe an Jobs, für die man nicht in der körperlichen oder psychischen Verfassung wäre oder das Durchhaltevermögen hätte – ob am Bau, in Berufen mit vielen Nachtschichten, als Hebamme, Pflegerin, Lokführer, Pilotin oder Landwirt. Ja, es gibt tatsächlich einige Berufe, für die man absolut nicht geeignet wäre.

Welche wären das bei Ihnen?

In welchem Job wären Sie völlig fehl am Platz? In welchen Bereichen könnten Sie, obwohl Sie grundsätzlich Interesse daran hätten, niemals arbeiten? Haben Sie das womöglich bei der einen oder anderen Stelle oder einem Praktikum auch tatsächlich erlebt? Berichten Sie im Forum! (mawa, 14.9.2022)