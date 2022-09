Das Pixel Tablet (im Bild) könnte auch in einer Pro-Variante erscheinen. Grafik: Google

In wenigen Wochen ist es so weit: Mit dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro will Google am 6. Oktober zwei neue High-End-Smartphones vorstellen. Wobei "vorstellen" in diesem Fall eigentlich schon fast zu hoch gegriffen ist, hat man doch im Vorfeld bereits eifrig selbst Bilder gezeigt und einzelne Details verraten. Doch Google arbeitet noch an einigen weiteren Pixel-Geräten – und zwar über das bereits für kommendes Jahr angekündigte Pixel Tablet hinaus, wie sich nun zeigt.

Spurensuche

Quelle für die neuen Informationen ist der Android-Code von Google selbst. Hat doch das Unternehmen vergangenen Mittwoch eine neue Testversion für Pixel-Smartphones veröffentlicht. Die Android 13 QPR1 Beta 1, aus der einmal das Dezember-Feature-Update für Googles Geräte werden soll. Entwickler Kuba Wojciechowski hat darin Referenzen auf einige bisher unbekannte Devices gefunden.

Pixel Fold

So wird etwa ein Gerät mit dem Codenamen "Felix" erwähnt. Der Name ist nicht ganz neu, bisher war aber davon ausgegangen worden, dass es sich um das Pixel 7a – also Googles nächstes Mittelklasse-Smartphone – handelt. Allerdings ist im Android-Code nun die Rede von einem zusammengeklappten sowie einem offenen Gerätezustand. Der Schluss liegt also nahe, dass es sich dabei um ein Foldable handelt.

Dazu passt auch, dass "Felix" insgesamt fünf Kameras haben soll. So wird ein 50-Megapixel-Sony-IMX787-Sensor als Hauptkamera angegeben, dazu kommt eine Zwölf-Megapixel-Ultraweitkamera (IMX386) sowie eine Zehn-Megapixel-Ultraweit (Samsung S5K3J1). Derselbe Sensor soll auch für die Frontkamera am Cover-Display zum Einsatz kommen, dazu kommt noch ein Acht-Megapixel-Sensor (Sony IMX355) für die Selfie-Kamera am Hauptbildschirm.

Das Pixel Fold dürfte damit generell vom Formfaktor her Samsungs Galaxy-Z-Fold-Reihe ähneln, auch das Display dürfte wohl der südkoreanische Hersteller liefern. Dass Google an einem Foldable arbeitet, war in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören. Allerdings hat sich der Veröffentlichungszeitpunkt offenbar mehrfach verschoben, zuletzt war von einem Launch im Frühjahr 2023 die Rede.

Pixel Tablet Pro?

Interessant ist aber auch der Hinweis auf ein Gerät namens "T6po" oder "tangorpro". Wird doch im Android-Quellcode bisher das kommende Pixel Tablet unter dem Codenamen "tangor" geführt. Google dürfte also auch an einem Premium-Tablet arbeiten, wohingegen das für Mitte 2023 erwartete Pixel Tablet eher für etwas günstigere Preisregionen gedacht sein könnte. Darauf verweist etwa, dass es noch mit der ersten Generation von Googles Tensor SoC ausgestattet ist, wie bereits vor einigen Wochen zu hören war. Auch von Google vor einigen Monaten gezeigte Teaser-Bilder lassen kein High-End-Gerät erwarten.

Zudem bestätigt die neue Testversion etwas, worüber schon im Vorjahr spekuliert wurde. Das Pixel Tablet soll in Kombination mit einem Dock auch als Zentrale für das Smart Home dienen. Entsprechende Animationen und Textbeschreibungen finden sich ebenfalls im Code von Android 13 QPR1.

Die Frage wäre natürlich, wann so ein Pixel Tablet Pro dann erscheinen würde. In dieser Hinsicht geht Wojciechowski davon aus, dass dies noch länger dauern könnte, die Hardware-Eckdaten entsprechen noch weitgehend jenen des regulären Pixel Tablet. Dies könnte darauf verweisen, dass die Einträge noch Platzhalter sind.

Ein Pixel Ultra? Oder doch nur ein internes Testgerät?

Und dann wäre da noch ein Codename, der bei Pixel-Fans in der Vergangenheit bereits für recht wilde Spekulationen gesorgt hat: "Lynx". Handelt es sich dabei doch um ein Smartphone, das recht augenscheinlich eine stärkere Hardware als das Pixel 7 Pro haben und etwa neuere Kamerasensoren aufweisen soll, darunter auch welche – etwa gleich zwei IMX712 von Sony –, die noch gar nicht offiziell angekündigt wurden.

Das regt natürlich die Fantasie mancher Beobachter an, die dahinter ein Pixel 7 Ultra vermuten. Auszuschließen ist all das natürlich nicht. Der Umstand, dass sich bei "Lynx" zwischenzeitlich die Sensoren geändert haben, lässt aber eher erwarten, dass dies schlicht ein internes Modell zum Ausprobieren neuer Kamerasensoren ist. Wenn es hingegen doch ein echtes Gerät sein sollte, dann wohl eher ein Prototyp des Pixel 8, das erst in etwas mehr als einem Jahr erscheinen soll. (apo, 12.9.2022)