Ixta Belfrage hat bei Starkoch Yotam Ottolenghi unter anderem in seiner Testkitchen gelernt und mit ihm 2020 das Kochbuch "Flavour" veröffentlicht.

Ixta Belfrage, "Mezcla", € 26,95, Dorling Kindersley

In "Mezcla", ihrem ersten Soloprojekt, kombiniert sie verschiedene Küchenstile, die für sie prägend waren. So stammt ihre Mutter aus Brasilien, ihre ersten Kindheitsjahre verbrachte sie in Italien, und ein Teil ihrer Familie lebte in Mexiko. Unter diesen Einflüssen kreiert sie Gerichte, vieles mit Gemüse, aber auch Fleisch, Fisch sowie Desserts sind unter den rund 100 Rezepten zu finden. (red, 24.9.2022)

-----------------------------------------------------------------------------

Hähnchenkeulen mit Ananas & 'Nduja

Zutaten für 4 Personen

4 Hühnerkeulen

4 Knoblauchzehen, geschält und zerdrückt

1 Zwiebel, in feine Streifen gehobelt

½ sehr reife Ananas, geschält (300 g)

4 süße Mandarinen (oder 2 Orangen)

100 g Saft, ausgepresst

100 g Hühnerknochenbrühe

Hühnerbrühe oder Wasser

2 EL Schlagobers

5 g Koriandergrün

Öl, Salz

1 Limette, in Spalten geschnitten





’Nduja-Chipotle-Paste

50 g ’Nduja

50 g ’Nduja 2 EL Olivenöl

2 TL Tomatenmark

½ TL Chipotle-Chiliflocken

½ TL Paprikapulver

¾ TL Salz frisch gemahlener schwarzer Pfeffer





Hähnchenkeulen mit Ananas & ’Nduja Foto: DK Verlag/Yuki Sugiura

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C Umluft oder 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

Die Zutaten für die 'Nduja-Chipotle-Paste in einer großen Schüssel vermengen. Hühnerkeulen, Knoblauch und drei Viertel der Zwiebelstreifen (den Rest zum Servieren zurückbehalten) hinzufügen und untermischen, bis sie gleichmäßig von der Paste überzogen sind. Hühnerkeulen, Zwiebelstreifen und Knoblauch in einer ofenfesten gusseisernen Pfanne (Durchmesser 28 cm) oder einer ähnlich großen Auflaufform verteilen. Die Keulen mit der Hautseite nach oben auf Zwiebeln und Knoblauch anordnen.

Die Ananas quer in vier Scheiben schneiden und diese vierteln, den Strunk entfernen (es sollten etwa 300 g Fruchtfleisch übrig bleiben). Die Stücke zur restlichen Paste in die Schüssel mischen. Durchwenden, bis sie davon überzogen sind, dann um die Keulen herum anordnen.

Die Hühnerkeulen mit dem Mandarinensaft umgießen (die Haut darf nicht nass werden), dann 20 Minuten im Ofen braten. Aus dem Ofen nehmen und mit Brühe oder Wasser umgießen (auch diesmal darf die Haut nicht nass werden). Wieder in den Ofen stellen und die Keulen weitere 20–25 Minuten braten, bis das Fleisch durchgegart und die Haut gebräunt und knusprig ist. Wenn Sie einen Flambierbrenner besitzen, können Sie damit die Ananas bräunen.

Die Keulen noch 5–10 Minuten ruhen lassen, dann die Sahne in die Sauce träufeln. Koriandergrün und die restlichen Zwiebelstreifen mit ganz wenig Öl und Salz durchheben, auf den Keulen verteilen. Aus der Pfanne servieren, die Limettenspalten dazu zum Auspressen am Tisch reichen. (red, 24.9.2022)