PRO von Kevin Recher

So wie man nicht jeden Tag essen geht, geht man auch nicht jeden Tag Cocktails trinken. Und wenn ich schon 13 Euro für ein Getränk ausgebe, dann will ich das volle Programm. Keine Showeinlage der Barkeeper – würde dazu auch nicht Nein sagen –, aber eine kleine Show im Glas. Klar, die inneren Werte zählen auch beim Hochprozentigen, aber ein nettes Äußeres hat noch nie geschadet. Ich will die Kirsche, ich will die Ananas, ich will das Schirmchen, ich will die Glitzerpalme, ich will alles. Deko macht nicht nur Spaß, man bekommt auch noch etwas Kleines zum Schnabulieren dazu. Win-win!

Ich werfe meiner Trinkgesellschaft oft sehnsüchtige Blicke zu, damit man mir das Alk-Accessoire schenkt. Viele mögen die Kirsche eh nicht, ich nehme sie mit Kussmund. Zu Hause mache ich mir keinen Drink mit Deko, also darf es in einer Bar schon mehr Brimborium, mehr Glitzer sein. Und das feine Gefühl, wenn man eine Kirsche mit den Zähnen vom zartsplittrigen Holzspieß zieht.