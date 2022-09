Robert Lewandowski kehrt nach München zurück. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

München – Fußballfans sind Menschen, da kann man also nie wissen, wie sie reagieren. Etwa wenn heute (21 Uhr, Sky) der FC Barcelona mit Robert Lewandowski bei Bayern München gastiert. Dort hatte der Abgang des Polen im Sommer große Aufregung verursacht.

Dennoch hofft Lewandowskis Ex-Kollege Thomas Müller auf einen respektvollen Empfang des Torjägers bei dessen Rückkehr. "Lewy hat für den Verein extrem viel geleistet. Natürlich wünscht man sich als ehemaliger Mitspieler bei diesen großen Titeln, dass der Empfang herzlich sein wird." Er wisse aber nicht, sagte Müller auch, "wie sich die Fans ihm gegenüber fühlen. Sie werden dann schon ihre Emotionen zum Ausdruck bringen".

Lewandowski war nach wochenlangem Ärger für 45 Millionen Euro (plus Boni) nach Barcelona gewechselt. Doch auch Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidžić will sich weniger an diesen Ärger denn an Lewandowskis "Riesenleistungen" erinnern. "Ich werde nicht pfeifen", betonte Salihamidžić und fügte hinzu: "Ich glaube, die Fans haben das richtige Gespür dafür und werden das Richtige machen."

Geht es nach der Statistik, so steht Lewandowski vor einer auch sportlich kaum lösbaren Aufgabe. Bayern hat Barcelona zuletzt viermal in Folge besiegt – inklusive der Viertelfinaldemütigung beim 8:2 vor zwei Jahren. Sechs der letzten sieben Duell entschieden die Bayern bei einer Tordifferenz von 24:7 für sich, in 13 Spielen insgesamt erzielten die Münchner neun Erfolge bei nur zwei von Barcelona.

Es gab auch noch keine Heimpleite gegen den spanischen Traditionsverein. Bayern jagt zudem einen Rekord, könnte heute im 30. Champions-League-Gruppenspiel in Folge unbesiegt bleiben (26 Siege, drei Remis). Eine solche Serie hat bis dato allein Real Madrid (2012 bis 2017) hingelegt. (red, sid, 13.9.2022)

Programm am Dienstag:

21:00 Liverpool Liverpool – Ajax Amsterdam

21:00 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

21:00 FC Porto – Club Brügge

18:45 Viktoria Pilsen – Inter Mailand

21:00 Bayern München – FC Barcelona

18:45 Sporting Lissabon – Tottenham Hotspur

21:00 Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt