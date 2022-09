Ob das Nationalteam oder Ajax: Grillitsch trägt Rot-Weiß. Foto: APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Der erste Schritt ist getan. Florian Grillitsch debütierte am vergangenen Wochenende für Ajax Amsterdam. Er wurde beim 5:0-Heimsieg gegen Heerenveen in der 61. Minute eingewechselt. Nun stellt sich die Frage: Wie sieht es langfristig mit seinen Einsatzchancen aus? Dazu muss man zuerst seine Konkurrenz im Mittelfeld beleuchten.

Der mexikanische Abräumer

Edson Álvarez ist rein von der Position her Grillitschs Hauptrivale, da beide die einzigen nominellen defensiven Mittelfeldspieler im Kader sind. Álvarez wurde am Samstag auch für den Österreicher ausgewechselt. Der Mexikaner wechselte 2019 von Club América nach Amsterdam. Er war zwischendurch auf dem Abstellgleis, erarbeitete sich aber einen Stammplatz. Der 24-Jährige gilt als extrem wichtig für die Balance im gewohnt offensiven Spielstil. Ein Abräumer, der defensiv unheimlich viele Lücken schließt.



Edson Álvarez. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Spielerisch, so lautet manchmal der Vorwurf, fällt er etwas ab zu den sonstigen Edelkickern. In seiner Anfangszeit bei Ajax legte er Sonderschichten mit dem damaligen Individualtrainer Richard Witschge ein, um Passspiel und Technik zu verfeinern. Er verbesserte sein Spiel am Ball. Am Samstag leitete er das 4:0 mit einem mustergültigen Lochpass ein. Chelsea bot im Sommer 50 Millionen Euro für ihn. Ajax lehnte ab.

Der Youngster

Auch Kenneth Taylor kann auf der Sechs spielen, ist aber in der Regel eine Etappe weiter vorne zu finden. Ist so etwas wie der Shootingstar und der Beweis, wie schnell man bei Ajax durchstarten kann. Der 20-Jährige kommt aus der eigenen Jugend und spielte vor einem Jahr noch bei Jong Ajax, dem Zweierteam in der Zweiten Liga.

Kenneth Taylor. Foto: IMAGO/ANP/Ajax Amsterdam v Rangers FC

Er dockte Ende der vergangenen Saison im A-Team an und sorgte für manchen Lichtblick in einer Zeit, in der Ajax spielerisch auf allen vieren zum Titel kroch. Taylor behielt über den Sommer seinen Stammplatz. Seine Beidfüßigkeit erlaubt ihm, das Tempo auch unter Druck hochzuhalten. Bondscoach Louis van Gaal berief ihn für die Länderspiele in Polen und gegen Belgien erstmals in den vorläufigen Oranje-Kader ein.

Geballte Offensivkraft

Mohammed Kudus ließ sein Können zwar nach seinem Wechsel von Nordsjaelland 2020 rasch aufblitzen, hatte dann aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er kam daher länger nur sporadisch zum Einsatz und wollte wie Álvarez den Klub am letzten Tag der Transferfrist verlassen und nahm nicht am Training teil. Ajax blieb stur.

Der Verein weiß, was er am 22-jährigen Ghanaer hat: eine starke Mischung aus Technik, Speed und Durchsetzungskraft. Bestes Beispiel: das Tor gegen die Glasgow Rangers in der Champions League, als er mehrere Gegner stehen ließ und dann den Ball aus schwierigem Winkel ins Kreuzeck hämmerte. Kudus drängt in die Startelf, was ihm zuletzt auch als falsche Neun gelang.

Mohammed Kudus.

Für die Position im offensiven Mittelfeld gibt es mehrere Kandidaten. Neben Kudus einige Arrivierte: Dušan Tadić (33, mit 108 Toren und 122 Assists der Topscorer in der Eredivisie in diesem Jahrhundert), Ex-Feyenoord-Kapitän Steven Berghuis (30) und Edeljoker Davy Klaassen (29), der gerne in den Strafraum vordringt.

Klaassen kann wie Kudus auch ein bissl weiter hinten, im zentralen Mittelfeld, spielen. Der aktuelle Linksverteidiger Daley Blind lief wiederum früher manchmal im defensiven Mittelfeld auf.

Grillitsch: "Ajax ist das richtige Team für mich"

Der Kader ist also variabel und damit auch, wie Ajax-Trainer Alfred Schreuder das Mittelfeld im 4-3-3-System besetzt. In erster Linie dürfte sich Grillitsch wohl mit Álvarez und Taylor um die beiden "hinteren" Positionen im Mittelfeld matchen. Das ist keine leichte Aufgabe, zumal der Österreicher erst am letzten Tag der Transferfrist nach Amsterdam wechselte und so die komplette Vorbereitung verpasste. Die erste Elf hat sich zuletzt gefunden, ist in einem Flow. Die letzten Ergebnisse: 5:0, 4:0, 4:0.

Was für Grillitsch spricht? "Ajax ist das richtige Team für mich. Die Philosophie passt perfekt zu mir", sagte er dem vereinseigenen Youtube-Kanal. "Ich bin ein ruhiger Spieler auf dem Feld, ich spüre keinen Druck und will jede Situation fußballerisch lösen", erklärte er. "Ich würde sagen, ich bin besser mit dem Ball als gegen den Ball."

Highlights Ajax – Heerenveen 5:0. AFC Ajax

Schreuder kennt die Vorzüge seines Schützlings. Co-Trainer Matthias Kaltenbach und er arbeiteten bereits bei der TSG Hoffenheim mit Grillitsch zusammen. Das dürfte nicht nachteilig sein. Flexibilität hilft ebenso. Weil Innenverteidiger Calvin Bassey gegen Heerenveen verletzt ausfiel und Ajax nicht mehr wechseln konnte, rückte Grillitsch in der Schlussphase zurück in die Innenverteidigung der Viererkette. Auch bei Hoffenheim agierte er zuletzt in der Abwehr, als Teil einer Dreierkette.

"Ich spiele dort, wo mich der Trainer braucht", sagte er nach seinem Ajax-Debüt, seinem ersten Pflichtspiel seit 2. April. Den Endspurt in der deutschen Bundesliga hatte er wegen einer Muskelverletzung verpasst. "Ich habe lange nicht mehr gespielt, da brauchte ich vor allem Spielrhythmus."

Florian Grillitsch nach seinem Ajax-Debüt.

Englische Wochen

Das dichte Programm kommt da gelegen. Wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Katar stehen für den Rekordmeister mehrere englische Wochen an. Schreuder wird rotieren müssen. Grillitsch dürfte so auf jeden Fall seine Chancen erhalten, vor allem in Spielen, in denen man sich mehr spielerische Akzente von der Sechs erhofft.

Und auf lange Sicht? Laut Medienberichten könnte Chelsea im Frühjahr nochmals bei Álvarez anklopfen. Spätestens im Sommer dürfte der Mexikaner, der auch auf der WM-Bühne zu sehen sein wird, nicht mehr zu halten sein. Wenn Grillitsch sich bis dahin beweist, könnte er spätestens dann dauerhaft in diese Lücke hineinstoßen. Der 27-Jährige hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ajax hat die Option, diesen um zwei Jahre zu verlängern. Am Dienstag (21 Uhr, live auf DAZN) tritt Ajax in der Champions League beim FC Liverpool an. (Andreas Gstaltmeyr, 13.9.2022)

Programm am Dienstag:

21:00 Liverpool – Ajax Amsterdam

21:00 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid

21:00 FC Porto – Club Brügge

18:45 Viktoria Pilsen – Inter Mailand

21:00 Bayern München – FC Barcelona

18:45 Sporting Lissabon – Tottenham Hotspur

21:00 Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt