Eine herausragende Schülerin im Chaos der Gefühle: Elisabeth Wabitsch in Monja Arts schönem Coming-of-Age-Film "Siebzehn" – ORF 1, 1.00 Uhr. Foto: ORF/Orbrock Film

19.40 REPORTAGE

Re: Die Rückkehr der Wildpferde – Kraftpakete für den Wald Muskulöse Kaltblutpferde, die früher das Holz im Wald "rückten", könnten eine Renaissance erleben: Mitten im Klimawandel lernen Forstleute die schonende Arbeitsweise der Rückepferde neu schätzen. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENABEND

Religion – Macht und Missbrauch? Einen Abend lang beleuchtet Arte zerstörerische religiöse Machtstrukturen. Zum Auftakt gibt es die europäische Investigation Zölibat – Der katholische Leidensweg zu sehen. Danach geht es ab 21.55 in Buddhismus: Missbrauch im Namen der Erleuchtung um Skandale im tibetanischen Buddhismus. Zum Schluss steht ab 23.25 in Jersey – Insel mit dunkler Vergangenheit ein Kindesmissbrauchsskandal im Fokus. Bis 0.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind der Brüsseler Stromgipfel, der riskante Kurs von FPÖ-Chef Herbert Kickl und der Vormarsch der Rechten in Italien. Außerdem geht es um die Frage, wie es in Österreich um die digitale Transformation steht. Im Studio zu Gast ist Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Das ORF-Sommergespräche-Moderatorenduo Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger ist zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Leben bis zuletzt & Wahre Wunder? Der gesetzlich verankerte Ausbau der Palliativmedizin wirft etliche Fragen auf – Peter Beringer hat mit Betroffenen gesprochen. Danach geht es ab 23.10 um die Frage, ob Wunder in einer rationalen Welt heute noch Platz haben. Bis 23.55, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Erlesen Kabarettistin Lisa Eckhart, Schriftstellerin Elke Heidenreich und Theatermacher Paulus Manker sind zu Gast im Bücherparadies des 48er-Tandlers bei Heinz Sichrovsky. Bis 23.35, ORF 3

0.10 WESTERN

El Dorado (USA 1966, Howard Hawks) Mit seinem vorletzten Film knüpfte der große US-Regisseur Howard Hawks an seinen Westernklassiker Rio Bravo an: John Wayne als in die Jahre gekommener Revolverheld greift seinem dem Alkohol zugeneigten Sherifffreund (Robert Mitchum) unter die Arme. Es regiert die heitere Gelassenheit von Profis. Bis 2.10, HR

1.00 COMING OF AGE

Siebzehn (A 2017, Monja Art) Während für die 17-jährige Paula in der Schule alles gut läuft, ist sie nicht nur wegen ihrer nicht einge standenen Liebe zu einer Klassenkameradin in ein Netz widersprüchlicher Gefühle verstrickt. Mit ihrer wunderbaren Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch schuf Filmemacherin Monja Art nicht nur ein so beiläufiges wie treffsicheres Porträt vom Aufwachsen in der Provinz, sondern einen der schönsten Coming-of-Age-Filme überhaupt. 2.35, ORF 1