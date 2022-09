Peter Resetarits beim Milchbauern in Oberösterreich. Foto: Screenshot ORF TVthek

Was knapp wird, was fehlt, wird schmerzlich spürbar: Gas, leistbare Energie insgesamt, leistbare Lebensmittel, Geld zum Weitermachen. Die TV-Magazine des ORF zeigten Montagabend in einer gemeinsamen Großaktion, einem "Magazin Spezial", das Land und die Menschen, wie es ihnen mit den vielen Krisen geht.

Große Herausforderungen, aber auch kleine Hoffnungen. Große Nöte und Ängste der sogenannten kleinen Leute in großer, streckenweise geradezu Netflix-opulenter Bildsprache, 95 Minuten im Hauptabend.

Land und Wirtschaft

Die Bäuerin in Oberösterreich wird sich ihre Wirtschaft nicht mehr leisten können, und vermissen wird den Hof keiner, nicht die Molkerei, nicht der Handel, keiner wird danach fragen, seufzt sie. Junge Paare in Vorarlberg können sich das Wohnen kaum noch leisten – die Familie hilft beim Baugrund, andere schließen sich zum gemeinsamen Bauen zusammen, eine dritte Familie zieht ins günstigere Burgenland. Dort lehnen Bürgerinnen und Bürger Solarstromgroßprojekte ab. In der Steiermark braut man Gösser schon CO2-neutral, Papierfabrik Sappi und Glasproduzent Stölzle beschäftigten hier Gas und Alternativen noch existenziell.

Franz Hörl und sein Windrad

In Salzburg spricht man über weniger Wasser für die Kraftwerke. In Kärnten streitet man über Windräder. In Tirol tut Seilbahn-Frontman Franz Hörl, was er immer tut, will aber womöglich selbst ein Windrad aufstellen. Und in Niederösterreich tut man sich mit EVN-Abrechnungen schwer, auch weil die Kleinpool-Pumpe durchgehend läuft und in diesem Fall 40 Prozent des gesamten häuslichen Stromverbrauchs schluckt.

Wien und die Welt

Und hat da nicht Wien gefehlt, die Lage der Hauptstadt in den vielfältigen Krisen des Herbstes 2022? Aus Wien schaut Patrica Pawlicki, wohl auch weil beim "Weltjournal", eher in die Ferne – Weizenmangel wegen Russlands Ukraine-Krieg etwa in Ägypten. Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary meldet sich zur Lage. Man muss auch über die Grenzen schauen.

Reiseleiter Resetarits

Rundreiseleiter Peter Resetarits ("Am Schauplatz", "Bürgeranwalt"), Christoph Feurstein ("Thema"), Susanne Schnabl ("Report"), Hanno Settele ("Dok 1") und Lisa Gadenstätter ("Dok 1"), Dieter Bornemann ("Eco"), Marin Berlakovich ("Heimat Fremde Heimat") waren unterwegs im Land.

Glaubwürdigkeit und Kampagne

Die Lage und Sorgen der Menschen im Land – zwischen vielen weiten Kamera-Anflügen – aus der Nähe zu zeigen könnte mehr zur Publikumsnähe beitragen als große Werbekampagnen, wenn ORF-Umfragen geringere Glaubwürdigkeit signalisieren. Wenn der ORF seine große Rundreise zu den Menschen vielleicht nicht just an jenem Tag zeigt, an dem die Umweltministerin ihre "Mission 11" präsentiert und der neue Spot des Ministeriums dazu direkt vor dem großen "Magazin Spezial" läuft (jedenfalls in der TVthek des ORF). (Harald Fidler, 13.9.2022)