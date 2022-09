Die Veranstalterinnen Zigi Mueller-Matyas (links) und Maria Oberfrank (rechts) rahmen Bettina Leidl, die neue Direktorin des Museumsquartiers Wien, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion des BKA. Foto: Thomas Lerch

Es war alles ein bisschen anders als im letzten Jahr. Keine Corona-Beschränkungen, keine Masken, große Erleichterung. Oder anders gesagt: Die 14. Ausgabe der MQ Vienna Fashion Week war ein bisschen so "wie früher". Die Veranstalterinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank rollten zur Eröffnung am Montagabend jedenfalls routiniert den roten Teppich aus.

Den brauchte es. Die Prominenten und weniger Prominenten dieses Landes sonnten sich vor der Stellwand im Blitzlicht des Fotografen. Alfons Haider gab obenrum den Thomas Gottschalk und posierte im Brokat-Blazer, Marika Lichter kam in bunten Sneakern, Miss und Mister Austria posierten mit ihren Schärpen, sicher ist sicher.

Alfons Haider kann Hände schütteln und mag ausgefallene Sakkos. Thomas Lerch

Miss Austria Linda Lawal (links) und Roman Schindler (rechts), Mister Austria, walten auf dem roten Teppich ihres Amtes. Thomas Lerch

Eröffnung im Zelt

Im Zelt dann die hochoffizielle Eröffnung: Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hielt fest, lokale Mode sei "kein 'Seitenblicke'-Glitter-Flitter", Jürgen Meindl, Leiter der Kunst- und Kultursektion des BKA, hielt sich kurz, Bettina Leidl gab im Modezelt in Sneakern ihren Einstand als neue Direktorin des Museumsquartiers Wien.

Dann endlich durften die 33 nationalen und internationalen Designer, die im Laufe der Modewoche eine Show zeigen werden, ran. Inszeniert wurde die Eröffnungsmodenschau vom Wiener Stylisten Sammy Zayed, der wohl beweisen wollte: Wien ist nicht nur 'Seitenblicke', Wien ist auch ein bisschen Harry Styles. Eröffnet wurde von einem männlichen Model in einem hautengen Overall (von Designerin Jennifer Milleder) auf High Heels, es folgten große und kleine Kleider, beendet wurde die Präsentation von einem Mann in weißen Volants.

Mann im Kleid: ein Look von Evelyn Grubbauer. Foto: Thomas Lerch

Frau mit Kopfschutz und steifem Arm: Mode von Art Point. Thomas Lerch

Thang de Hoo zeigt am Dienstag seine Kollektion. Thomas Lerch

Wie in den vergangenen Jahren wieder dabei: Callisti. Thomas Lerch

Wer auf den Geschmack gekommen ist, hat noch nichts verpasst. Bis Sonntag können sich Interessierte noch die Schauen ansehen. (feld, 13.9.2022)