"Wer hat genehmigt, dass Lisa grau wird?" Diese Frage soll der Vizechef von CTV News, Michael Melling, gestellt haben, als Anchorwoman Lisa LaFlamme mit grauen Haaren vor die Kamera trat. Warum muss es Frauen erlaubt werden, wie sie mit dem Älterwerden umgehen – und von wem muss es erlaubt werden? Aber nicht nur die Frage ist absurd, sondern auch der Umgang mit LaFlamme, denn sie wurde zudem auch noch entlassen, obwohl ihr Vertrag noch zwei Jahre gelaufen wäre und sie seit 35 Jahren als leitende Redakteurin in der Sendung "CTV National News" durch die Nachrichten geführt hatte – wohlgemerkt mit braunem Haar. An weißhaarigen Anchormen hat sich allerdings noch niemand gestört.

Dem Altern entgegenwirken

Denn alternde Frauen braucht die Gesellschaft und die Arbeitswelt nicht mehr. Sie haben ausgedient. Man braucht sie nicht mehr für die Fortpflanzung, man braucht sie nicht mehr im Job, und so wird sich ihrer einfach entledigt. Außer eben sie passen sich dem jugendlichen Zeitgeist an, dann haben sie noch etwas Schonfrist. Auch wenn man das Altern nicht aufhalten kann, so hat frau schon viele Möglichkeiten, kosmetisch oder gar medizinisch diesem Prozess entgegenzuwirken, und diese Optionen sollte sie dann auch tunlichst nutzen.

Was sind Sie bereit, für das jugendliche Schönheitsideal zu geben? Oder pfeifen Sie auf Faltenserum, Botox und Co? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/dragana991

Weiße Haare werden gefärbt, Altersflecken überschminkt, und immer mehr machen auch vor medizinischen Eingriffen nicht halt, um den Schein der Jugend zu wahren. Botox, Faltenunterspritzungen, Straffungen bis hin zu Fettabsaugungen und vieles mehr wird in Kauf genommen, um jung auszusehen, jung zu wirken – oder auch um sich jung zu fühlen.

Aber muss man diesen Weg wirklich gehen, um nicht zum sprichwörtlichen alten Eisen geworfen zu werden? Warum ist es so undenkbar, dass Frauen einfach alt werden und trotzdem Teil der sichtbaren Gesellschaft bleiben können?

Ergraute Prominenz

Zwar gibt es immer wieder prominente Beispiele, die mit grauen Haaren plötzlich auftreten, aber das restliche Erscheinungsbild ist dennoch dem jungen Schönheitsideal unterworfen. So wird zum Beispiel Andie MacDowell für ihre "Silbermähne" gefeiert, und auch Cynthia Nixon ergraute für die Figur der Miranda in "Sex and the City". Es wird also mit partiellen Alterserscheinungen auch gespielt, aber wirklich alt ausschauen tun dann die wenigsten, denn meist umrandet das graue Haar dann doch ein perfekt faltenloses Gesicht. Dennoch sahen sich Nixon und ihre Kollegin Sarah Jessica Parker ob ihrer Falten mit negativen Kommentaren konfrontiert. Parker reagierte genervt, aber am Punkt: "Was soll ich dagegen machen? Aufhören zu altern?"

Wie nehmen Sie das wahr?

Verschwinden ältere Frauen aus der Gesellschaft? Fühlen Sie sich manchmal unter Druck gesetzt, ewige Jugend vorgaukeln zu müssen? Auf welche Maßnahmen zur optischen Verjüngung verzichten Sie – was fällt Ihnen schwer? Und wie nehmen Sie das im Gegensatz zu alternden Männern wahr? (Judith Wohlgemuth, 15.9.2022)