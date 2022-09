[Ukraine] Gegenoffensive: Hat sich das Blatt in der Ukraine gewendet?

[Kommentar] Die jüngste militärische Schlappe könnte für Putin zu Hause zum Problem werden

[Ukraine-Livebericht] Laut Selenskyj im September 6.000 Quadratkilometer zurückerobert

[Kommentar der anderen] Die Energiepreistreiber und ihre Ermöglicher: Väterchen Putin lacht sich einen Ast

[Lieferketten] Keine Abholzung mehr für Europas Fleisch, Kaffee und Co

[Wissenschaft] Die Hälfte aller gerodeten Regenwaldflächen wird nie zu Anbaugebiet

[Umfrage] Beschäftigte wünschen sich genug Freizeit und Wertschätzung

[E-Mobilität] Flott bis fürchterlich: So fahren sich Wiens Leih-E-Scooter

[Wetter] Hoher Luftdruck sorgt am Dienstag in nahezu allen Landesteilen für zunächst sehr sonniges Wetter. Dünne Schleierwolken in hohen Schichten oder einige Frühnebel in Becken und Tälern fallen dabei kaum ins Gewicht. Ab Mittag erreichen jedoch von Nordwesten erste dichtere Wolken den Ostalpenraum. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt jedoch vorerst noch gering. Der bodennahe Wind weht oft nur schwach, aus uneinheitlichen Richtungen. Frühtemperaturen 6 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 28 Grad, mit den höchsten Werten im Westen und Süden.



