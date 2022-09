Doch auch zu zweit kennt man auf den "beaten tracks" bald jeden Maulwurfshügel. Manche Menschen knallen sich deshalb so mit Musik zu, dass sie gar nichts mehr mitbekommen.

Ich versuche das Gegenteil – und suche nach Neuem, Unbekanntem, Atypischem. Deswegen fiel uns auch ein ident ausgerüstetes Paar auf. Die beiden wirkten ein wenig "lost" – also sprachen wir sie an.

Tatsächlich "lost" waren Nicky und Grant allerdings nicht: Die beiden betrieben zehn Jahre lang einen Laufshop in Ashtead (Surrey). Mit dem daraus hervorgegangenen Club "Run to live" sind sie unter anderem regelmäßig beim Ironman in Kärnten. In Wien waren die beiden diesmal nur für einen Tag: "We are on our way to Klagenfurt: We want to see how this place looks without the Ironman-Madness."